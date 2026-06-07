Chung tay vá đường huyết mạch: Cách người dân Sơn Phú vượt khó mùa mưa

Nhiều năm qua, mỗi khi mùa mưa đến, tuyến đường đất đỏ dài khoảng 9km dẫn vào thôn Sơn Phú, xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương.

Đường trơn trượt, lầy lội khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản, thậm chí tiếp cận dịch vụ y tế gặp vô vàn khó khăn.

Không chờ đợi nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, gần 100 hộ dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp kinh phí để sửa chữa tuyến đường huyết mạch, giúp việc đi lại thuận lợi hơn trong mùa mưa năm nay.

Gian nan trên con đường độc đạo

Tuyến đường Bà Lan là con đường chính phục vụ sinh hoạt, sản xuất của hơn 100 hộ dân thôn Sơn Phú. Do địa hình đồi dốc, nền đường chủ yếu là đất đỏ bazan nên chỉ cần vài trận mưa lớn là mặt đường bị cày xới, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, có những đoạn ngập trong bùn đất.

Ông Cao Văn Thắng, người dân thôn Sơn Phú cho biết, vào mùa mưa việc đi lại gần như bị tê liệt. “Đi té lên té xuống chứ đi đâu được đâu. Có khi đi bộ cũng không được nữa chứ đừng nói đi xe. Trời nắng thì bà con còn tranh thủ đi, chứ mưa xuống là nhiều người phải ở nhà,” ông Thắng nói.

Theo người dân địa phương, để có thể lưu thông trên tuyến đường này, nhiều hộ phải lắp thêm xích chống trượt cho xe máy. Tuy nhiên, ngay cả khi đã gia cố phương tiện, việc di chuyển vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Tôi ở đây mấy chục năm rồi, muốn đi được phải mang xích cho xe. Đi chợ hay mua bán gì cũng phải có bánh xích mới đi được,” anh Nguyễn Thanh Văn chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Văn (đội nón bên trái), thôn Sơn Phú, xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai cho biết, mùa mưa, anh Văn phải lắp xích chống trượt vào bánh xe mới lưu thông được qua tuyến đường Bà Lan. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.)

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày, tình trạng xuống cấp của tuyến đường còn gây khó khăn trong những trường hợp khẩn cấp.

Điển hình như trường hợp của anh Trần Văn Đạo, trong lần đưa con đi khám bệnh khi trời mưa. Quãng đường chỉ khoảng 6km từ nhà ra đường nhựa nhưng anh Đạo phải mất hơn một giờ đồng hồ mới đưa được con tới cơ sở y tế.

“Đường rất khó đi, tôi là người lái xe quen đường mà vẫn ngã lên ngã xuống mới ra được đường nhựa. Hôm con bị bệnh, đi hơn một tiếng mới tới trạm xá”, anh Đạo cho biết.

Tương tự như trường hợp của anh Đạo, nhiều người dân còn thường xuyên đối mặt với nguy cơ tai nạn trên tuyến đường lầy lội này.

Bà Lê Thị Lân, người dân thôn Sơn Phú cho hay, gia đình bà có rẫy nằm sâu bên trong khu vực Sông Lắp nên việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến đường Bà Lan.

“Con đường này rất khó đi, nhiều khi chúng tôi bị ngã giữa đường. Có lần xe đè lên người, phải chờ người khác đến đỡ mới đứng dậy được. Mùa mưa đi lại cực lắm, ai ở đây cũng ngán,” bà Lân bộc bạch.

Theo bà Lân, điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là tuyến đường sớm được đầu tư nâng cấp để việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

“Chúng tôi chỉ mong Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để bà con có một con đường ổn định, đi lại an toàn hơn,” bà Lân bày tỏ.

Trong lúc chờ các giải pháp lâu dài, việc người dân Sơn Phú tự nguyện góp công, góp của để sửa chữa tuyến đường đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm với cộng đồng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.)

Chung tay góp sức sửa đường

Trước thực trạng kéo dài nhiều năm, người dân Sơn Phú đã quyết định tự đứng ra khắc phục khó khăn.

Từ sự vận động của một số hộ dân trong thôn, phong trào đóng góp kinh phí sửa đường nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Mỗi hộ gia đình tự nguyện đóng góp tối thiểu 3 triệu đồng; những hộ có điều kiện hoặc các mạnh thường quân đóng góp thêm tùy khả năng.

Nguồn kinh phí được sử dụng để thuê máy múc san gạt mặt bằng, đào mương thoát nước, đổ đá dăm gia cố các đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng.

Anh Lê Quang Vĩ, một trong những người tích cực vận động bà con tham gia sửa đường cho biết, đây là giải pháp cấp bách để bảo đảm việc đi lại và vận chuyển nông sản trong mùa thu hoạch.

“Bây giờ cao su, sầu riêng đang vào vụ. Nếu không sửa đường thì việc vận chuyển rất khó khăn. Bà con thống nhất mỗi hộ đóng góp 3 triệu đồng, ai có điều kiện thì hỗ trợ thêm. Làm được đoạn nào thì làm đoạn đó để bà con đỡ khổ,” anh Vĩ thông tin.

Người dân địa phương cho biết, khi trời nắng thì bà con còn tranh thủ đi, chứ mưa xuống là nhiều người dân phải ở nhà vì đường quá trơn trượt, lầy lội. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.)

Theo anh Vĩ, đây không phải lần đầu tiên người dân tự bỏ tiền sửa đường. Những năm trước, bà con vẫn thường xuyên góp kinh phí để khắc phục tạm thời các điểm hư hỏng. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế nên chỉ sau một thời gian ngắn, tuyến đường lại xuống cấp. Dù vậy, trong điều kiện chưa thể đầu tư đồng bộ, người dân vẫn quyết tâm chung tay để duy trì tuyến giao thông quan trọng này.

Không chỉ phục vụ hơn 100 hộ dân trong thôn Sơn Phú, tuyến đường còn kết nối với nhiều khu vực lân cận, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân các xã trong vùng.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thọ Sơn nêu rõ, địa phương đã nắm bắt tình trạng xuống cấp của tuyến đường Bà Lan và giao cơ quan chuyên môn đánh giá hiện trạng để tham mưu phương án xử lý.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế xã Thọ Sơn Nguyễn Trọng Tuyên khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên khắc phục những tuyến giao thông xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Nhiều người dân phập phòng lo sợ khi chở trẻ nhỏ lưu thông trên tuyến đường bà Lan vào mùa mưa. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Thọ Sơn, năm 2026 địa phương được bố trí khoảng 44 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 16 công trình, dự án; trong đó có 10 dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường trên địa bàn hiện nằm trong khu vực quy hoạch bô-xít nên việc đầu tư phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trong lúc chờ các giải pháp lâu dài, việc người dân Sơn Phú tự nguyện góp công, góp của để sửa chữa tuyến đường đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm với cộng đồng.

Những xe đá được đổ xuống mặt đường không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn là minh chứng cho ý thức chủ động của người dân trong việc chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần làm đẹp thêm nghĩa tình xóm làng nơi vùng sâu, vùng xa./.

Mỗi hộ gia đình đóng ít nhất 3 triệu đồng để thuê máy múc san gạt mặt bằng, đào mương thoát nước, đổ đá dăm gia cố các đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.)

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