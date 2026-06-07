Hưng Yên: Nhiều xã thành phường - bước tiến dài về tiến trình phát triển đô thị

Sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Hưng Yên đang ghi nhận những bước tiến rõ nét trên hành trình đô thị hóa khi có hơn 40 xã xây dựng lộ trình lên phường trong năm 2026.

Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn phản ánh trình độ phát triển đô thị, sức sống của nền kinh tế và chất lượng tăng trưởng của địa phương trên con đường hiện đại hóa. Với mỗi tỉnh, số lượng xã được nâng cấp lên phường luôn được xem là một trong những thước đo quan trọng cho mức độ phát triển.

Đồng thuận cao khi chuyển từ xã lên phường

Xã Như Quỳnh (Hưng Yên) nơi tiếp giáp với địa giới Thủ đô Hà Nội đã mang dáng dấp rõ nét về một đô thị, cũng đang hoàn thiện các thủ tục để lên phường trong năm 2026.

Xã có diện tích tự nhiên là 27km2, dân số 86.559 người, thu nhập bình quân đầu người của đạt 170 triệu đồng/năm. Các tiêu chí trên vượt gấp nhiều lần so với quy định về việc thành lập phường. Trên địa bàn có 5 khu đô thị cao cấp đã và đang hình thành, thu hút người dân đến sinh sống. Xã có nhiều tuyến đường Quốc lộ, đường vành đai, đường sắt kết nối liên vùng chạy qua.

Theo ông Đỗ Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Như Quỳnh, khi xã hoàn thành các tiêu chí lên phường sẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại trọng điểm của khu vực. Đây chính là tiền đề quan trọng để địa phương thu hút các dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Với tầm nhìn đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu chiến lược sẽ xây dựng không gian đô thị hiện đại, thông minh, xanh, bền vững, hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng sống của người dân.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Như Quỳnh, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã được tổ chức đầu tháng 6, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, báo cáo tại kỳ họp gồm: tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đề án thành lập phường Văn Lâm trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã Như Quỳnh.

Còn tại xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên), sáng 31/5, các thôn trên địa bàn xã đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền, phát phiếu và lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về Đề án thành lập phường Triệu Việt Vương. Các tổ công tác đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập phường; đồng thời hướng dẫn cử tri tham gia đóng góp ý kiến. Công tác lấy ý kiến được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm quyền và trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Theo ghi nhận từ các thôn, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận cao với chủ trương thành lập phường. Nhiều cử tri bày tỏ sự kỳ vọng vào một diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần xây dựng quê hương Triệu Việt Vương phát triển nhanh và bền vững.

Ông Phạm Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Việt Vương cho rằng, thành lập phường Triệu Việt Vương không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị mà còn mở ra những cơ hội mới để nâng cao chất lượng quản lý, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đây là bước đi phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đáp ứng nguyện vọng và kỳ vọng của đông đảo người dân.

“Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển quê hương. Sự đồng thuận của nhân dân chính là nền tảng vững chắc để Triệu Việt Vương vươn mình trở thành một phường văn minh, hiện đại trong tương lai gần.”

Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đến trước năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Việc từ xã lên phường phản ánh quá trình chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế đô thị, từ không gian làng quê sang không gian đô thị hiện đại, với yêu cầu cao hơn về hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống của người dân. Vì thế, nhiều người dân của các xã đang trong lộ trình lên phường cảm thấy rất phấn khởi.

Ông Trần Văn Khanh, trưởng phố Cổng Hậu 1, thôn Ngải Dương (xã Như Quỳnh) chia sẻ: Lợi ích lớn nhất của việc từ xã lên phường là người dân được sống trong môi trường đô thị với hạ tầng tốt hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, cơ hội việc làm nhiều hơn và giá trị tài sản được nâng cao. Đặc biệt tôi mong mỏi, khi xã chuyển lên thành phường, cấp chính quyền sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường, đốt rác thải. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân trong dài hạn.

Phát triển không gian đô thị gắn với bản sắc

Thời điểm này, nhiều xã của Hưng Yên đang hoàn thiện các thủ tục lên phường, trong bối cảnh sắp xếp thôn tổ dân phố nên các công việc liên quan đều được tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc yêu cầu, đối với các xã đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để phát triển lên phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi mô hình tổ chức từ thôn sang tổ dân phố, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển đô thị, ổn định lâu dài, tránh phải tiếp tục điều chỉnh nhiều lần.Theo Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 273/BC-SNV ngày 06/5/2026 về việc thành lập 48 phường trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án, hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục theo quy định; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương trước khi trình cấp có thẩm quyền; xây dựng Đề án trình Bộ Nội vụ, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như cân đối nguồn ngân sách của tỉnh, bổ sung kinh phí cho các xã tổ chức xây dựng Đề án thành lập phường; rà soát nguồn thu, nhiệm vụ chi; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã xác định vị trí, chức năng trong quy hoạch cấp tỉnh hoặc cấp tiểu vùng trong tỉnh; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực...

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cũng chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập phường; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật...

Việc nhiều xã của Hưng Yên đang hoàn tất các thủ tục lên phường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt không chỉ phản ánh tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ mà còn tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo của tỉnh.

Từ những bước chuyển mình hôm nay, Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đến trước năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đó sẽ là một đô thị thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến; phát huy đầy đủ các giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến./.

Hưng Yên sẽ thay thế ngay cán bộ "sợ việc", uy tín thấp Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nghiêm túc, bài bản, đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.