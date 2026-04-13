Kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 13/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh đã bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và yêu cầu cao hơn. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra trong bối cảnh mới, với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra cao hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn, trong khi dư địa phát triển theo cách làm cũ đang dần thu hẹp. Hưng Yên phải đối diện, giải quyết đồng thời các bài toán lớn như tăng trưởng và chất lượng phát triển - chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp, đô thị với bảo vệ môi trường và không gian sống - phát triển nhưng không đánh đổi môi trường.

Cùng với đó là bài toán giữa mở rộng không gian phát triển với năng lực quản trị - đòi hỏi đổi mới phương thức quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cá thể hóa trách nhiệm; phát triển kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội - lấy nhân dân làm trung tâm, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Ông Phạm Quang Ngọc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung đổi mới mạnh mẽ hoạt động với một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng quyết định chính sách, bảo đảm nghị quyết sát thực tiễn, khả thi; tăng cường giám sát, đi đến cùng vấn đề, làm rõ trách nhiệm; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, các phiên giải trình.

Hội đồng Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, gắn bó với thực tiễn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi được kiện toàn, cần ổn định ngay tổ chức, bắt tay vào công việc; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; cải thiện môi trường đầu tư; phát triển công nghiệp bền vững; kiểm soát ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm tòa án nhân dân các khu vực; quyết định các vấn đề về tổ chức, nội quy, quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân; xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo thẩm quyền...

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Trần Quốc Văn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các ông Đặng Thanh Giang, Lê Xuân Tiến, Vũ Ngọc Trì và bà Trần Thị Tuyết Hương tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội và Ban Pháp chế đã được bầu theo quy định.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII; các ông Nguyễn Lê Huy, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn, Nguyễn Hùng Nam, Lê Quang Hòa tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031; bầu 13 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân các khu vực của tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.../.

Chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trưởng ban Tổ chức TW Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đồng chí Phạm Quang Ngọc chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm 2025-2030, đưa tỉnh tiếp tục phát triển nhanh.