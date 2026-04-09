Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Mạnh Khánh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 1626-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc sinh ngày 20/1/1973, quê quán tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; vào Đảng ngày 24/6/2002; trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học, Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Tiến sỹ Chăn nuôi; lý luận chính trị: cao cấp.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhất trí giới thiệu đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Quốc Văn sinh ngày 16/7/1968, quê quán: xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; vào Đảng ngày 21/1/1995; trình độ chuyên môn: Đại học Thương nghiệp, lý luận chính trị: cao cấp,

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh ngày 24/4/1975, quê quán xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; vào Đảng ngày 3/2/2000; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công, cử nhân Hành chính, cử nhân Tiếng Anh; lý luận chính trị: cao cấp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm 2026-2031 đối với 4 đồng chí tái cử gồm Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyến Hương, Vũ Ngọc Trì; nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 5 đồng chí tái cử gồm: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn.

Trước đó, chiều 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hưng Yên #Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên #Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc Hưng Yên
Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Cuba chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã gửi lời chúc mừng tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi đồng chí được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào

Sáng 9/4, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào.