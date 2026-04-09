Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 1626-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc sinh ngày 20/1/1973, quê quán tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; vào Đảng ngày 24/6/2002; trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học, Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Tiến sỹ Chăn nuôi; lý luận chính trị: cao cấp.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhất trí giới thiệu đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Quốc Văn sinh ngày 16/7/1968, quê quán: xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; vào Đảng ngày 21/1/1995; trình độ chuyên môn: Đại học Thương nghiệp, lý luận chính trị: cao cấp,

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh ngày 24/4/1975, quê quán xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; vào Đảng ngày 3/2/2000; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công, cử nhân Hành chính, cử nhân Tiếng Anh; lý luận chính trị: cao cấp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm 2026-2031 đối với 4 đồng chí tái cử gồm Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyến Hương, Vũ Ngọc Trì; nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 5 đồng chí tái cử gồm: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn.

Trước đó, chiều 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031./.

Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trên các cương vị công tác, ông Phạm Đại Dương luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan và đơn vị.