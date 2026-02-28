Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy

Ngày 28/2/2026, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030./.
Bí thư Lào Cai giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Ông Trịnh Việt Hùng (49 tuổi, quê Hải Dương - nay là Hải Phòng), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.