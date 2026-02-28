Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 10.