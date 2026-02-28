Chính trị

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông

Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên liên quan bảo vệ dân thường, tuân thủ luật pháp quốc tế và thúc đẩy đối thoại hòa bình vì ổn định khu vực và thế giới.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Ngày 28/2, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Đông #Bộ Ngoại giao Việt Nam #người phát ngôn #xung đột #hòa bình #quốc tế #an ninh #đàm phán #Iran #Israel Iran Israel
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG IRAN-ISRAEL

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

6 đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa

6 đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 17.

Đặc khu Trường Sa sẵn sàng cho bầu cử sớm

Đặc khu Trường Sa sẵn sàng cho bầu cử sớm

Đảng và Nhà nước luôn thể hiện sự quan tâm đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang sinh sống và công tác nơi đầu sóng ngọn gió; bảo đảm mọi công dân đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.