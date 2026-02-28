Israel tiến hành không kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng không Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa hoàn tất một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng không "chiến lược" của Iran.

Theo tuyên bố của IDF, một trong các mục tiêu chính bị tấn công là hệ thống phòng không tiên tiến SA-65 được triển khai tại khu vực Kermanshah. Quân đội Israel đã công bố hình minh họa cho thấy vị trí hệ thống phòng không bị nhắm mục tiêu.

Theo thông tin từ IDF, các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran, với mục tiêu giáng đòn mạnh và ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào hậu phương Israel.

Hiện phía Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức về thông tin này.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng loạt tên lửa mới sang miền Trung Israel và còi báo động đã vang lên.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar Mỹ đặt tại Qatar.

Theo IRGC, hệ thống radar Mỹ FP132 có tầm hoạt động khoảng 5.000 km, được bố trí tại Qatar và sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo, đã bị phá hủy. Hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Mỹ hoặc Qatar về tuyên bố trên.

Cùng ngày, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran (IRCS) cho biết hơn 20 trong số 31 tỉnh của Iran đã bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong ngày 28/2.

Theo thông tin cập nhật vụ trường nữ sinh tại Iran bị tấn công, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Bộ Y tế Iran, ông Hossein Kermanpour, cho biết 60 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong khi hàng chục người vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong một diễn biến khác, Bộ Giáo dục Bahrain đã quyết định tất cả các trường học và đại học sẽ chuyển sang hình thức học từ xa cho đến khi có thông báo mới.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ đây là một biện pháp phòng ngừa và để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Quyết định này áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, trường công lập và tư thục cũng như các cơ sở giáo dục đại học, và có hiệu lực từ ngày 1/3./.

