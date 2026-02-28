Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về căng thẳng Mỹ-Iran

Theo AFP, ngày 28/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi triệu tập một “cuộc họp khẩn cấp” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran cũng như hành động đáp trả của Tehran, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động leo thang “phải dừng lại."

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron viết: “Tình hình leo thang hiện nay rất nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nó phải dừng lại."

Ông cũng cảnh báo, việc bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran sẽ gây ra “những hậu quả nghiêm trọng” đối với an ninh quốc tế.

Cùng ngày, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cực lực phản đối các cuộc không kích tại Trung Đông và hối thúc tất cả các bên quay trở lại đàm phán.

Ông nhấn mạnh, các cuộc tấn công sẽ chỉ dẫn đến “sự chết chóc, hủy diệt và khổ đau cho nhân loại"./.

Iran tuyên bố phóng hàng chục UAV tấn công về phía Israel Trong tuyên bố ngày 28/2, Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết đã triển khai “chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn đầu tiên nhằm vào Israel.