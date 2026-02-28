Thế giới

Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về căng thẳng Mỹ-Iran

Tổng thống Macron cho biết tình hình leo thang hiện nay rất nguy hiểm cho tất cả mọi người và cảnh báo việc bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran sẽ gây ra “những hậu quả nghiêm trọng.”

Khói trên bầu trời khu vực Jerusalem, Israel ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói trên bầu trời khu vực Jerusalem, Israel ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 28/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi triệu tập một “cuộc họp khẩn cấp” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran cũng như hành động đáp trả của Tehran, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động leo thang “phải dừng lại."

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron viết: “Tình hình leo thang hiện nay rất nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nó phải dừng lại."

Ông cũng cảnh báo, việc bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran sẽ gây ra “những hậu quả nghiêm trọng” đối với an ninh quốc tế.

Cùng ngày, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cực lực phản đối các cuộc không kích tại Trung Đông và hối thúc tất cả các bên quay trở lại đàm phán.

Ông nhấn mạnh, các cuộc tấn công sẽ chỉ dẫn đến “sự chết chóc, hủy diệt và khổ đau cho nhân loại"./.

