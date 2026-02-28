Phản ứng quốc tế trước cuộc tấn công của Mỹ, Israel vào Iran

Sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sáng 28/2, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi theo đề nghị từ phía Tehran.

Trong cuộc trao đổi, ông Lavrov lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công vũ trang vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran," nhấn mạnh hành động này vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế, đồng thời phớt lờ những hệ quả nghiêm trọng đối với ổn định và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Từ Trung Đông, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi - đại diện của nước từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, bày tỏ thất vọng sâu sắc. Ông cho rằng các cuộc thương lượng "nghiêm túc và tích cực" đã bị phá vỡ, đồng thời kêu gọi Mỹ tránh "bị cuốn sâu hơn" vào một cuộc chiến mà theo ông "không phải là của Mỹ."

Hàn Quốc cũng nhanh chóng có phản ứng. Bộ Ngoại giao Seoul kêu gọi tất cả các bên liên quan "dốc sức" hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Iran.

Theo thông tin chính thức, khoảng 70 công dân Hàn Quốc có mặt tại Iran tính đến tháng trước và chưa ghi nhận thương vong. Bộ dự kiến tổ chức cuộc họp trong tối cùng ngày để đánh giá tình hình.

Thụy Sĩ - quốc gia truyền thống giữ vai trò trung lập, cũng lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế và giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

Đại sứ Thụy Sĩ Olivieri Lozano cho biết cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Tehran vẫn hoạt động "bình thường," tuy nhiên, số lượng nhân viên Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Iran đã giảm từ 14 xuống còn 10 người trong những ngày qua. Hiện có 5 du khách Thụy Sĩ tại Iran và 20 người đang du lịch tại Israel. Chính phủ Thụy Sĩ đã thắt chặt cảnh báo du lịch đối với công dân có ý định đến Israel.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, khoảng 25.000 công dân Thụy Sĩ sinh sống và làm việc tại Israel, trong khi có 180 người tại Iran. Hiện chưa có kế hoạch sơ tán có tổ chức cho công dân Thụy Sĩ.

Đức cũng có những biện pháp ứng phó. Bộ Ngoại giao Đức thông báo nhóm xử lý khủng hoảng của Chính phủ đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm xem xét các biện pháp ứng phó.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul cho biết Bộ đang liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với các Đại sứ quán Đức tại Iran và Israel, cũng như các cơ quan đại diện khác trong khu vực. Công dân Đức đang ở Iran, Israel và các khu vực xung quanh được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Trước đó, Người phát ngôn Chính phủ Đức Stefan Kornelius cho biết phía Đức đã nhận được thông tin ngay trong sáng cùng ngày về các cuộc tấn công. Thủ tướng Friedrich Merz đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu để xem xét các biện pháp ứng phó.

Ngay sau vụ tấn công, các cơ quan an ninh Đức đã điều chỉnh một phần biện pháp bảo vệ đối với các cơ sở của Israel và cộng đồng người Do Thái trên lãnh thổ Đức.

Giới chức các bang Berlin, Bremen và North Rhine-Westphalia cho biết luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến mới, đồng thời cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình của người Iran tại Đức./.

