Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột tại Trung Đông

Phản ứng trước các cuộc không kích do Israel và Mỹ phối hợp triển khai nhằm vào Iran cùng các động thái đáp trả của Tehran, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã đồng loạt kêu gọi các bên kiềm chế, cảnh báo nguy cơ leo thang nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Ngày 28/2, trong thông cáo báo chí, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, ông Volker Turk đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến nghiêm trọng nói trên tại Trung Đông.

Trong thông cáo, ông Volker Turk nêu rõ trong mọi cuộc xung đột vũ trang, dân thường là những người phải trả giá đắt nhất. Cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng, ông kêu gọi các bên kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán, để giải quyết một cách bền vững những khác biệt sâu sắc.

Tuyên bố chính thức ngày 28/2 của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Moskva cho rằng tình hình hiện nay cần được giải quyết ngay lập tức bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Bộ trên nhấn mạnh rằng Liên bang Nga sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm "các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế," sự cân bằng lợi ích và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đưa ra đánh giá khách quan về các hành động quân sự của Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, một số quốc gia trong khu vực như Oman và Kuwait cũng lên tiếng, bày tỏ quan ngại trước nguy cơ xung đột lan rộng.

Oman, quốc gia từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran trong thời gian gần đây, đã kêu gọi các bên kiềm chế, không bị cuốn sâu vào vòng xoáy xung đột. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi kêu gọi các bên ngừng xung đột, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi các nỗ lực đàm phán bị gián đoạn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Kuwait lên tiếng về các hoạt động quân sự đáp trả do Iran tiến hành, trong đó có những mục tiêu tại Kuwait, khẳng định nước này có đầy đủ quyền tự vệ và bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền và không phận. Thông báo của bộ này cũng cho rằng việc tiếp diễn các hành động leo thang quân sự như vậy sẽ làm suy giảm an ninh và ổn định trong khu vực./.

