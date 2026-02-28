Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đến Iran và Israel thời điểm hiện tại

Trước những diễn biến mới liên quan đến tình hình tại khu vực, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Công dân Việt Nam đang ở Iran và Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn lân cận, các cơ quan chức năng, các cơ quan ngoại giao tại sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và trụ sở các cơ quan đại diện.

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Liên quan đến phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, ngày 28/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.”

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.

Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam khẳng định uy tín quốc tế, hướng tới hòa bình tại Trung Đông Ông Khaled Khalifa cho rằng Việt Nam có thể tăng cường đối thoại và xây dựng niềm tin giữa các cộng đồng Arab, Israel và quốc tế thông qua các sáng kiến chính trị, kinh tế và nhân đạo.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel: +972.555.025.616, email: giooctv.mofa@gmail.com hoặc +972.508.783.373, email: thuynb.mofa@gmail.com. + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber) + Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com