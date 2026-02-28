Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường biện pháp bảo hộ công dân tại Trung Đông

Trước những diễn biến quân sự phức tạp tại Trung Đông, một số quốc gia châu Á cũng khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho công dân và đánh giá tác động tình hình.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ thị các bộ ngành liên quan tăng cường thu thập thông tin và thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho những công dân Nhật Bản đang mắc kẹt ở các nước Trung Đông.

Trong một dòng thông báo đăng trên tài khoản X vào ngày 28/2, Thủ tướng Takaichi cho biết Chính phủ đã lập tức triển khai các biện pháp phòng ngừa cho tình huống khẩn cấp như khuyến nghị công dân Nhật Bản sơ tán sớm khỏi khu vực.

Ngay trong chiều nay, Văn phòng Thủ tướng đã thành lập “Phòng liên lạc thông tin về tình hình Iran” để tiến hành thu thập thông tin.

Cùng ngày, tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị các bộ ngành hữu quan đánh giá tác động tiềm tàng của các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc ở khu vực nói trên.

Thông báo tối 28/2 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định căng thẳng ở Trung Đông đang leo thang nhanh chóng và tình hình hiện tại sẽ có tác động sâu rộng đến nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo bộ này, Hàn Quốc đã kích hoạt Lực lượng Đặc nhiệm bảo vệ công dân Hàn Quốc ở nước ngoài vào chiều cùng ngày.

Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin Ah đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa trụ sở Bộ và các đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran và Israel nhằm cập nhật diễn biến tình hình, đồng thời rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc.

Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng triệu tập cuộc họp phối hợp giữa ngoại giao và an ninh. Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình Iran, kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực hết sức để hạ nhiệt tình hình khu vực./.

Xung đột Trung Đông: Nhiều nước kêu gọi đối thoại, triển khai bảo hộ công dân Singapore khuyến cáo người dân Singapore tại Trung Đông nên thận trọng; trong khi Anh và Đức họp khẩn xem xét các biện pháp phù hợp sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran.