Bahrain sơ tán dân khỏi Juffair sau cuộc tấn công tên lửa của Iran

Ngày 28/2, Bahrain thông báo đang sơ tán người dân khỏi khu vực Juffair, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, sau khi Iran tấn công tên lửa vào khu vực này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Italy, ông Antonio Tajani cho biết đường băng tại căn cứ Ali Al Salem của Kuwait, nơi binh lính Italy đồn trú, đã bị hư hại đáng kể. Tuy nhiên, không có nhân viên người Italy nào bị thương.

Căn cứ Ali Al Salem là nơi đóng quân của các nhân viên không quân Italy tham gia Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Kuwait từ năm 2019 để thực hiện các hoạt động giám sát chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết: "Trong thời điểm đặc biệt khó khăn này, Italy một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với thường dân Iran."

Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh "sẽ ủng hộ mọi sáng kiến dẫn đến việc giảm bớt căng thẳng."

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đưa tin 4 người đã thiệt mạng sau khi một quả tên lửa rơi trúng một tòa nhà ở miền Nam nước này, và một số người bị thương do vụ nổ tên lửa tại khu công nghiệp trong thành phố Sweida./.

Iran tuyên bố phóng hàng chục UAV tấn công về phía Israel Trong tuyên bố ngày 28/2, Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết đã triển khai “chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn đầu tiên nhằm vào Israel.