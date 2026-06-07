Chính trị

Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào tiếp tục khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba 7 đến 9/6/2026.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào #ASEAN Lào
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Quan hệ Việt Nam-Lào

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