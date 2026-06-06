Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Nhân dịp Ngài Cho Jeong Sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, ngày 6/6/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nghị sĩ Cho Jeong Sik của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc, đại diện khu vực Siheung thuộc tỉnh Gyeonggi và là nghị sỹ 6 nhiệm kỳ, đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXII.

Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 5/6, ông Cho Jeong Sik nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sỹ tham gia bỏ phiếu./.

Điện mừng kỷ niệm 108 năm ngày Độc lập Cộng hòa Azerbaijan Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Azerbaijan nhân kỷ niệm 108 năm ngày Độc lập nước này.