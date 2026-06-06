Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn

Thủ tướng Lê Minh Hưng được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 05/6/2026 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là:

- Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Trưởng ban Thường trực);

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng;

- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Các Ủy viên gồm:

- Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ủy viên Thường trực);

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành;

- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang;

- Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương;

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi;

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh;

- Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn;

- Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng 701 (Ủy viên Thư ký).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (5/6/2026)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
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