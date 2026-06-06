Chính trị

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược

Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững.

info-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-1.jpg
info-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-2.jpg
info-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-3.jpg
info-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-4.jpg
info-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-5.jpg
info-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-6.jpg
info-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-7.jpg

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, đó là phải thống nhất nhận thức, trong giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của Đảng, mà là năng lực gốc của quản trị quốc gia; là điều kiện quyết định để biến đường lối thành hiện thực, biến nghị quyết thành hành động, biến nguồn lực thành phát triển, biến niềm tin của nhân dân thành sức mạnh.

Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững.

Những yêu cầu đó đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển, năng lực cầm quyền, năng lực dự báo, năng lực tổ chức thực hiện và năng lực kiểm soát quyền lực.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nghị quyết Đại hội XIV #phương thức lãnh đạo của Đảng #đất nước tự chủ #dhd-bt
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ song phương

Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức.