Những điều lý thú về trái bóng Trionda tại World Cup 2026

Trái bóng Trionda tại World Cup 2026 tích hợp công nghệ cảm biến thông minh, mang đến trải nghiệm mới lạ và chính xác cho giải đấu.

Trái bóng World Cup 2026 mang tên "Trionda" với điểm đột phá nhất là việc được gắn con chip thông minh ở trung tâm, do đó cần được sạc pin trước mỗi trận đấu.

Theo giới thiệu của FIFA, đó là công nghệ cảm biến chuyển động cực nhạy, có khả năng ghi nhận và truyền tải dữ liệu về vị trí, cũng như tốc độ di chuyển của quả bóng với tần suất lên tới 500 lần mỗi giây.

Nhờ "bộ não" điện tử này, mọi tác động của cầu thủ vào trái bóng dù là nhỏ nhất đều được đo lường chính xác theo thời gian thực. Sau đó, toàn bộ thông tin được con chip thu thập ngay lập tức được gửi về phòng VAR trong vài giây.

Bản thân cái tên "Trionda" được kết hợp từ chữ "Tri" (Ba) và "Onda" (Ngọn sóng), mang ý nghĩa là ba ngọn sóng cùng hòa chung một dòng chảy.

Ba dải sóng uốn lượn mang ba gam màu đặc trưng cho quốc kỳ của các nước chủ nhà: màu Đỏ đại diện cho Canada, màu Xanh lá đại diện cho Mexico và màu Xanh dương đại diện cho Mỹ.

Sự hòa quyện giữa công nghệ đột phá, cấu trúc khí động học tiên tiến và nét đẹp văn hóa độc đáo được kỳ vọng biến trái bóng Trionda thành điểm nhấn đặc biệt của World Cup 2026, góp phần tạo nên giải đấu thành công trọn vẹn về chuyên môn./.

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