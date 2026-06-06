World Cup 2026: FIFA đối mặt cuộc tranh chấp triệu USD tại sân khai mạc

Ở thời điểm chỉ còn vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bất ngờ phải xử lý một vụ tranh chấp liên quan đến các phòng VIP tại sân vận động Ciudad de México (Azteca cũ) ở Mexico - nơi sẽ diễn ra trận khai mạc của giải đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, hơn 1.200 cá nhân và doanh nghiệp sở hữu quyền sử dụng dài hạn các phòng VIP tại sân vận động đã yêu cầu FIFA làm rõ quyền lợi của họ trong thời gian World Cup diễn ra.

Vụ việc hiện đã được chính thức chuyển tới cơ quan quản lý bóng đá thế giới để xem xét.

Tranh chấp xuất phát từ việc FIFA tiếp quản toàn bộ quyền khai thác thương mại tại các sân vận động đăng cai World Cup 2026.

Trong khi đó, nhiều chủ sở hữu phòng VIP cho biết họ đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua quyền sử dụng các khu vực đặc biệt này theo các hợp đồng kéo dài hàng chục năm với đơn vị quản lý sân Azteca trước đây.

Theo Hiệp hội Chủ sở hữu Phòng VIP, việc bị hạn chế hoặc tạm ngừng sử dụng các khu vực đã được mua hợp pháp có thể gây thiệt hại đáng kể về tài chính cũng như ảnh hưởng đến các cam kết kinh doanh đã được ký kết từ trước.

Các bên hiện đang tìm kiếm một giải pháp thương lượng nhằm tránh làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức World Cup.

Các chuyên gia pháp lý nhận định đây là hệ quả của sự xung đột giữa các hợp đồng thương mại dài hạn tồn tại từ nhiều năm trước và những yêu cầu độc quyền nghiêm ngặt mà FIFA áp dụng đối với mọi sân vận động đăng cai World Cup.

Vụ việc xuất hiện trong bối cảnh Mexico đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, ban tổ chức địa phương đã phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến giao thông, an ninh, dịch vụ du lịch và quyền khai thác thương mại tại các địa điểm thi đấu.

Estadio Azteca, nay mang tên thương mại Ciudad de México, là một trong những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới. Sau đợt nâng cấp quy mô lớn phục vụ World Cup 2026, sân có sức chứa hơn 83.000 khán giả và sẽ tổ chức trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi vào ngày 11/6 tới.

Đây cũng sẽ là sân vận động đầu tiên trong lịch sử 3 lần đăng cai trận khai mạc World Cup, sau các kỳ giải năm 1970 và 1986.

Với quy mô lên tới 48 đội tuyển và 104 trận đấu, World Cup 2026 đang được kỳ vọng trở thành giải đấu lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, vụ tranh chấp phòng VIP cho thấy ngay cả những công tác chuẩn bị tưởng như đã hoàn tất vẫn có thể phát sinh những bài toán pháp lý phức tạp vào phút chót./.

FIFA phát hành game miễn phí đúng ngày khai mạc World Cup 2026 Đúng ngày World Cup 2026 khởi tranh, FIFA sẽ phát hành trò chơi "FIFA World Cup: Launch Edition" trên Netflix Games, cho phép người chơi trải nghiệm hành trình chinh phục cúp vàng cùng 48 đội tuyển.