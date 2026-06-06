Thể thao

Bóng đá

World Cup 2026: FIFA đối mặt cuộc tranh chấp triệu USD tại sân khai mạc

Chỉ ít ngày trước trận khai mạc World Cup 2026, FIFA phải xử lý tranh chấp quyền sử dụng hơn 1.200 phòng VIP tại sân vận động Azteca, làm phát sinh bài toán pháp lý phức tạp vào phút chót.

Phi Hùng
Sân vận động Ciudad de México (tên thương mại mới của sân Azteca) tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Sân vận động Ciudad de México (tên thương mại mới của sân Azteca) tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ở thời điểm chỉ còn vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bất ngờ phải xử lý một vụ tranh chấp liên quan đến các phòng VIP tại sân vận động Ciudad de México (Azteca cũ) ở Mexico - nơi sẽ diễn ra trận khai mạc của giải đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, hơn 1.200 cá nhân và doanh nghiệp sở hữu quyền sử dụng dài hạn các phòng VIP tại sân vận động đã yêu cầu FIFA làm rõ quyền lợi của họ trong thời gian World Cup diễn ra.

Vụ việc hiện đã được chính thức chuyển tới cơ quan quản lý bóng đá thế giới để xem xét.

Tranh chấp xuất phát từ việc FIFA tiếp quản toàn bộ quyền khai thác thương mại tại các sân vận động đăng cai World Cup 2026.

Trong khi đó, nhiều chủ sở hữu phòng VIP cho biết họ đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua quyền sử dụng các khu vực đặc biệt này theo các hợp đồng kéo dài hàng chục năm với đơn vị quản lý sân Azteca trước đây.

Theo Hiệp hội Chủ sở hữu Phòng VIP, việc bị hạn chế hoặc tạm ngừng sử dụng các khu vực đã được mua hợp pháp có thể gây thiệt hại đáng kể về tài chính cũng như ảnh hưởng đến các cam kết kinh doanh đã được ký kết từ trước.

Các bên hiện đang tìm kiếm một giải pháp thương lượng nhằm tránh làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức World Cup.

Các chuyên gia pháp lý nhận định đây là hệ quả của sự xung đột giữa các hợp đồng thương mại dài hạn tồn tại từ nhiều năm trước và những yêu cầu độc quyền nghiêm ngặt mà FIFA áp dụng đối với mọi sân vận động đăng cai World Cup.

Vụ việc xuất hiện trong bối cảnh Mexico đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, ban tổ chức địa phương đã phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến giao thông, an ninh, dịch vụ du lịch và quyền khai thác thương mại tại các địa điểm thi đấu.

Estadio Azteca, nay mang tên thương mại Ciudad de México, là một trong những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới. Sau đợt nâng cấp quy mô lớn phục vụ World Cup 2026, sân có sức chứa hơn 83.000 khán giả và sẽ tổ chức trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi vào ngày 11/6 tới.

Đây cũng sẽ là sân vận động đầu tiên trong lịch sử 3 lần đăng cai trận khai mạc World Cup, sau các kỳ giải năm 1970 và 1986.

Với quy mô lên tới 48 đội tuyển và 104 trận đấu, World Cup 2026 đang được kỳ vọng trở thành giải đấu lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, vụ tranh chấp phòng VIP cho thấy ngay cả những công tác chuẩn bị tưởng như đã hoàn tất vẫn có thể phát sinh những bài toán pháp lý phức tạp vào phút chót./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Azteca #tranh chấp #VIP #Mexico #FIFA #quyền lợi #WC 2026-bt Mexico
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

(Ảnh minh họa: TTXVN)

World Cup 2026: Một tia sét, hàng giờ chờ đợi

Tuân thủ quy trình an toàn về giông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Công thức tạo nên kỳ tích lịch sử

Nếu “công thức gia đình” tiếp tục phát huy như 4 năm trước, hình ảnh các tuyển thủ Maroc ôm chầm lấy cha mẹ, vợ con để ăn mừng chiến thắng có thể lại là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Tây Ban Nha giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

World Cup 2026: 11 cái tên định hình cuộc chơi

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

(Nguồn: WhatsApp)

World Cup 2026: FIFA ghi bàn trên WhatsApp

Việc WhatsApp tham gia quảng bá World Cup cho thấy FIFA đang đẩy mạnh chiến lược tiếp cận thế hệ người hâm mộ trẻ thông qua các nền tảng công nghệ.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Xác lập nhiều dấu mốc lịch sử

Sự đa dạng về thế hệ, độ tuổi của các cầu thủ khi tham dự World Cup 2026, phản ánh sự giao thoa giữa kinh nghiệm, sức trẻ tại giải đấu được kỳ vọng sẽ thiết lập nhiều dấu mốc mới của bóng đá thế giới.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.