World Cup 2026: FIFA nới quy định mang nước vào sân sau làn sóng phản đối

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã buộc phải điều chỉnh quy định gây tranh cãi về nước uống tại các sân vận động, sau khi vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ và các chuyên gia y tế trong bối cảnh giải đấu được dự báo sẽ diễn ra dưới điều kiện nắng nóng khắc nghiệt.

Theo thông báo ngày 5/6, FIFA sẽ cho phép khán giả mang theo một chai nước nhựa mềm dung tích tối đa 590 ml còn nguyên niêm phong khi vào các sân vận động tổ chức World Cup tại Mỹ và Canada.

Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi FIFA tuyên bố cấm hoàn toàn các loại bình nước tái sử dụng, khiến nhiều người lo ngại cổ động viên sẽ buộc phải mua nước bên trong sân với giá cao trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Trước đó, FIFA lý giải lệnh cấm bình nước tái sử dụng nhằm bảo đảm an ninh và an toàn cho cầu thủ cũng như khán giả.

Theo cơ quan quản lý bóng đá thế giới, các bình kim loại hoặc bình cứng có thể trở thành vật gây nguy hiểm trong sân vận động. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích, đặc biệt khi nhiều trận đấu tại World Cup 2026 sẽ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ cao.

Một báo cáo của nhóm nghiên cứu World Weather Attribution công bố tháng trước cho thấy có tới 26 trong tổng số 104 trận đấu của giải có nguy cơ diễn ra trong điều kiện chỉ số WBGT (đo mức độ căng thẳng nhiệt đối với cơ thể con người) vượt ngưỡng 26 độ C - mức được xem là có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Trong video đăng trên mạng xã hội, Giám đốc điều hành World Cup 2026 của FIFA, ông Heimo Schirgi khẳng định người hâm mộ sẽ được mang theo một chai nước nhựa mềm dùng một lần còn nguyên niêm phong.

Tuy nhiên, FIFA vẫn duy trì lệnh cấm đối với các loại bình nước tái sử dụng có vỏ cứng hoặc bằng kim loại vì lý do an ninh. Điều đó đồng nghĩa với việc các loại bình giữ nhiệt, bình inox hay bình thể thao cá nhân sẽ không được phép đưa vào sân.

Vấn đề thời tiết đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của World Cup 2026.

Giải đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico, trong đó nhiều sân vận động nằm ở các khu vực thường xuyên ghi nhận nhiệt độ cao vào mùa Hè.

Tại FIFA Club World Cup tổ chức ở Mỹ năm ngoái, nhiều cổ động viên từng phàn nàn về tình trạng nắng nóng gay gắt trong khi họ không được mang nước từ bên ngoài vào sân.

Để giảm thiểu rủi ro, FIFA cho biết sẽ bố trí các khu vực phun sương làm mát, quạt công suất lớn, điểm tiếp nước miễn phí và lều tránh nóng xung quanh khuôn viên sân vận động./.

World Cup 2026: Bắc Mỹ bước vào chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử bóng đá Với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, World Cup 2026 trở thành thách thức an ninh đặc biệt phức tạp, đòi hỏi Mỹ, Canada, Mexico phối hợp chặt chẽ để ứng phó mọi kịch bản phát sinh trong 39 ngày tranh tài.