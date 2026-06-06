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Vòng 26 V-League: Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đối diện nguy cơ xuống hạng

Gặp bất lợi khi xét thành tích đối đầu trực tiếp với hai đối thủ là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ phải nói lời chia tay với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt.

Việt Anh
Cú 'trượt dài' ở giai đoạn cuối mùa với chuỗi 9 trận toàn hòa và thua khiến Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đối diện với nguy cơ xuống hạng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Cú 'trượt dài' ở giai đoạn cuối mùa với chuỗi 9 trận toàn hòa và thua khiến Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đối diện với nguy cơ xuống hạng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Mùa giải bóng đá V-League 2025/26 sẽ chính thức khép lại với 7 cặp đấu cùng diễn ra vào lúc 18 giờ ngày mai 7/6, trong đó tâm điểm sẽ là "hồi kết" của cuộc đua trụ hạng giữa ba đội bóng là SHB Đà Nẵng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và PVF-CAND (cùng 21 điểm).

SHB Đà Nẵng và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có lợi thế sân nhà, lần lượt tiếp đón các đối thủ là Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, PVF-CAND sẽ có chuyến hành quân đến sân của Sông Lam Nghệ An.

Trong trường hợp sau vòng 26, cả ba đội là SHB Đà Nẵng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và PVF-CAND tiếp tục bằng điểm thì tiêu chí để xét thứ hạng sẽ là thành tích ở những cuộc đối đầu trực tiếp giữa ba đội.

Xét theo tiêu chí này, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đang là đội gặp bất lợi - bởi đội bóng đất Thủ toàn thua cả 2 lượt trận trước SHB Đà Nẵng, trong khi hòa 1 và thua 1 khi đối đầu với PVF-CAND ở mùa giải năm nay.

Nếu phải nói lời chia tay với V-League ở mùa giải năm nay, đội bóng từng 4 lần vô địch hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam chỉ có thể tự trách mình.

Đến trước vòng 16, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cách vị trí cuối bảng đến 7 điểm. Tuy nhiên, chuỗi "tự hủy" sau đó của đội bóng đất Thủ với 9 trận liên tiếp không thắng (thua 6, hòa 3) khiến thế lực một thời của V-League trượt dài và đối diện với nguy cơ xuống hạng ở vòng đấu cuối cùng.

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Becamex Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp mất điểm ở 9 vòng đấu cuối mùa và đối diện với nguy cơ xuống hạng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

​Một "cuộc chiến" khác cũng sẽ ngã ngũ sau vòng đấu cuối là màn đua tranh giữa Thể Công-Viettel (51 điểm), Ninh Bình FC (48 điểm) và Hà Nội FC (45 điểm) cho vị trí trong nhóm nhận huy chương (top 3 chung cuộc).

Thể Công đang hơn 3 điểm so với Ninh Bình FC và chỉ cần giành ít nhất 1 điểm (trận hòa) ở cuộc đối đầu với Công an Hà Nội là đội bóng áo lính sẽ chắc chắn về đích ở vị trí Á quân.​

Ninh Bình FC sẽ cần giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hy vọng Thể Công để thua Công an Hà Nội ở trận đấu cùng giờ mới có thể khép lại mùa giải với tấm huy chương Bạc. Trong trường hợp chỉ có một trận hòa, Ninh Bình sẽ chắc chắn khép lại mùa giải với vị trí thứ Ba.

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Hà Nội FC cần thắng và chờ kết quả trận đấu của Ninh Bình để nuôi hy vọng 'về đích' trong top 3 chung cuộc. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

​Trong khi đó, Hà Nội FC cũng phải giành chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời chờ Ninh Bình để thua mới có cơ hội vượt mặt đối thủ để về đích trong top 3.

Ở cặp đấu còn lại, "cựu vương" Thép Xanh Nam Định sẽ khép lại mùa giải với chuyến hành quân đến sân của chủ nhà Hải Phòng.​ Đội bóng đất Cảng đã để thua liên tiếp ở 2 vòng đấu gần nhất, trong khi Nam Định vừa tìm lại niềm vui chiến thắng với cú hattrick của tiền đạo Xuân Son ở vòng đấu trước./.

Lịch thi đấu vòng 26 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)
Lịch thi đấu vòng 26 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)
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Bảng xếp hạng Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 trước vòng đấu cuối cùng. (Ảnh: VPF)
(Vietnam+)
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