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World Cup 2026: Cúp Vàng nguyên bản lần hiếm hoi xuất hiện tại Mexico

Chiếc Cúp Vàng World Cup nguyên bản đang được FIFA trưng bày miễn phí tại Mexico City trong khuôn khổ Trophy Tour, thu hút đông đảo người hâm mộ trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phương Lan
Mô hình cup vàng World Cup 2026 tại Sân bay quốc tế Benito Juárez, thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Mô hình cup vàng World Cup 2026 tại Sân bay quốc tế Benito Juárez, thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới đã xuất hiện tại Mexico City, mang đến cơ hội hiếm có để hàng nghìn người hâm mộ được tận mắt chứng kiến biểu tượng quyền lực tối thượng của môn “thể thao Vua.”

Ngày 5/6, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức trưng bày phiên bản gốc của Cúp Vàng World Cup tại khu liên hợp thể thao Utopía Mixiuhca ở thủ đô Mexico City.

Hoạt động nằm trong chương trình Trophy Tour toàn cầu và mở cửa miễn phí cho công chúng tham quan đến hết ngày 8/6.

Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá và chính giới Mexico.

Tham dự lễ khai mạc có Thị trưởng Mexico City Clara Brugada, Thị trưởng quận Iztacalco Lourdes Paz Reyes, đại diện Mexico tại World Cup 2026 Gabriela Cuevas cùng lãnh đạo các doanh nghiệp tài trợ cho giải đấu.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của hai huyền thoại bóng đá thế giới: cựu danh thủ Brazil Roberto Carlos và huyền thoại bóng đá Mexico Hugo Sánchez.

Sự xuất hiện của những ngôi sao từng làm nên lịch sử World Cup càng khiến không khí trước thềm giải đấu trở nên sôi động hơn.

Theo quy định nghiêm ngặt của FIFA, chỉ các nhà vô địch World Cup, cựu cầu thủ từng vô địch thế giới và nguyên thủ quốc gia đương nhiệm mới được phép chạm vào chiếc cúp nguyên bản.

Phát biểu tại sự kiện, cựu danh thủ Roberto Carlos - thành viên đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 - cho biết ông may mắn từng nâng cao chiếc cúp danh giá và hiện đang sở hữu một bản sao có kích thước cũng như trọng lượng tương đương bản gốc.

Trong khi đó, cựu danh thủ Hugo Sánchez mang đến tiếng cười cho khán giả khi hài hước thừa nhận ông chưa từng có cơ hội chạm vào chiếc cúp vì chưa một lần vô địch thế giới. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Mexico vẫn tự hào khẳng định quê hương mình là "nhà vô địch thế giới về số lần đăng cai World Cup."

Phiên bản Cúp Vàng FIFA World Cup hiện nay được đưa vào sử dụng từ năm 1974, thay thế chiếc Jules Rimet nổi tiếng trước đó.

Chiếc cúp được chế tác từ vàng nguyên khối 18 karat, nặng hơn 6kg và trở thành biểu tượng cao quý nhất mà mọi cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều mơ ước được nâng cao ít nhất một lần trong sự nghiệp.

Hiện vật gốc được lưu giữ tại Bảo tàng FIFA ở Thụy Sĩ và chỉ rời khỏi nơi này trong những sự kiện đặc biệt như các chuyến lưu diễn quảng bá chính thức hoặc trận chung kết World Cup.

Chính vì vậy, việc được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc cúp thật luôn được xem là trải nghiệm đáng nhớ đối với người hâm mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Cúp vàng #Mexico City #Roberto Carlos #Hugo Sánchez #bóng đá #WC2026-bt #FIFA Mexico
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WORLD CUP 2026

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