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World Cup 2026: Bắc Mỹ bước vào chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử bóng đá

Với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, World Cup 2026 trở thành thách thức an ninh đặc biệt phức tạp, đòi hỏi Mỹ, Canada, Mexico phối hợp chặt chẽ để ứng phó mọi kịch bản phát sinh trong 39 ngày tranh tài.

Ngọc Quang
Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Với quy mô chưa từng có, World Cup 2026 không chỉ là bài kiểm tra về năng lực tổ chức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) mà còn là phép thử khổng lồ đối với hệ thống an ninh của Mỹ, Canada và Mexico.

Hiện, các cơ quan chức năng tại Bắc Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút của một chiến dịch được đánh giá là phức tạp nhất trong lịch sử các sự kiện thể thao toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia đăng cai.

Quy mô mở rộng khiến công tác bảo đảm an ninh trở nên đặc biệt phức tạp. Giới chức Mỹ cho biết hơn 400 cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan liên bang cùng nhiều công ty an ninh tư nhân đang phối hợp để bảo vệ các sân vận động, khu cổ động viên, khách sạn, sân bay và địa điểm đóng quân của các đội tuyển.

Một trong những thách thức lớn nhất là khả năng xuất hiện các mối đe dọa xuyên biên giới.

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Tàu cảnh sát trên sông Potomac ở Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Một sự cố phát sinh tại thành phố này có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến các địa điểm cách đó hàng nghìn km, đòi hỏi hệ thống chia sẻ thông tin và phản ứng nhanh hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Theo ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm FIFA World Cup 2026 của Nhà Trắng, đây là "bài toán chưa từng có tiền lệ" đối với lực lượng an ninh Mỹ.

Để chuẩn bị cho sự kiện, chính phủ liên bang đã phân bổ khoảng 625 triệu USD cho các thành phố đăng cai nhằm tăng cường nhân lực, thiết bị giám sát, hệ thống kiểm soát đám đông và các phương án ứng phó khẩn cấp.

Trong nhiều tháng qua, các nhóm chuyên trách đã tham dự hàng loạt sự kiện thể thao lớn tại Mỹ để đánh giá khả năng phối hợp giữa các địa phương, từ các trận chung kết bóng bầu dục đại học cho tới những giải đấu chuyên nghiệp có lượng khán giả đông đảo.

Ngoài các nguy cơ an ninh truyền thống, giới chức Mỹ cũng đang theo dõi sát diễn biến dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda. Các cơ quan y tế và an ninh đã phối hợp xây dựng quy trình giám sát đặc biệt đối với những cá nhân đến từ khu vực có dịch.

Theo các quan chức Mỹ, những cầu thủ hoặc thành viên đội tuyển từng ở vùng dịch trong thời gian gần đây sẽ phải tuân thủ các quy định kiểm tra nghiêm ngặt trước khi tham gia giải đấu.

Đây là lần hiếm hoi yếu tố y tế công cộng trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch an ninh.

Một thách thức đặc biệt khác nằm ở sự đa dạng văn hóa của người hâm mộ. Các lực lượng an ninh đang được hướng dẫn để hiểu rõ hơn những hình thức ăn mừng, diễu hành hay cổ vũ vốn phổ biến trong văn hóa bóng đá của từng quốc gia nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có.

Nhiều hành vi được xem là bình thường tại các quốc gia có truyền thống bóng đá lâu đời đôi khi có thể bị hiểu nhầm là gây rối trật tự công cộng nếu thiếu sự chuẩn bị và phối hợp phù hợp.

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Cảnh sát đường thủy trên sông Potomac ở Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Bên cạnh đó, FIFA cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng về những quy định mới liên quan đến việc kiểm soát vật dụng mang vào sân, trong đó có lệnh cấm mang nhiều loại chai nước tái sử dụng vào các sân vận động.

Sau nhiều năm chuẩn bị, World Cup 2026 giờ đây đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất: triển khai thực tế.

Từ những hệ thống giám sát công nghệ cao, lực lượng phản ứng nhanh, công tác chống khủng bố, kiểm soát đám đông cho đến các phương án ứng phó dịch bệnh, tất cả đều sẽ được thử thách trong 39 ngày tranh tài liên tục.

Khi hàng triệu cổ động viên đổ về Bắc Mỹ và hàng tỷ người trên toàn thế giới hướng mắt về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển mà còn là phép thử quy mô chưa từng có đối với năng lực bảo đảm an ninh của ba quốc gia chủ nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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