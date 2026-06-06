World Cup 2026: Công thức tạo nên kỳ tích lịch sử

Bốn năm sau hành trình kỳ diệu tại World Cup 2022, đội tuyển Maroc đang quyết tâm tái hiện kỳ tích trên đất Mỹ bằng một công thức đặc biệt từng khiến cả thế giới xúc động: đưa gia đình các cầu thủ đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc (FRMF) đã quyết định chi trả toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho thân nhân các tuyển thủ trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Mục tiêu không chỉ là chăm lo đời sống tinh thần cho các cầu thủ mà còn tái tạo bầu không khí đoàn kết từng góp phần đưa “Những chú sư tử vùng Atlas” làm nên lịch sử tại Qatar.

Tại World Cup 2022, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi và Arập đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, đội bóng Bắc Phi còn chinh phục trái tim người hâm mộ bằng những khoảnh khắc đầy cảm xúc khi các cầu thủ chạy lên khán đài ôm mẹ, vợ con và người thân sau mỗi chiến thắng. Những hình ảnh ấy nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới, trở thành biểu tượng đẹp về tình thân, niềm tự hào dân tộc và sức mạnh đoàn kết.

Để thực hiện kế hoạch này, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc đã bố trí khu lưu trú riêng cho gia đình các tuyển thủ tại New Jersey, gần nơi đóng quân và tập luyện của đội tuyển. Cách sắp xếp này giúp các cầu thủ có thể thường xuyên gặp gỡ người thân mà vẫn duy trì sự tập trung tối đa cho công tác chuyên môn.

Giới chuyên môn tại Maroc đánh giá đây là một quyết định mang tính chiến lược. Trong một giải đấu kéo dài hơn 1 tháng với áp lực khổng lồ như World Cup, yếu tố tâm lý nhiều khi quan trọng không kém chiến thuật hay thể lực. Sự hiện diện của gia đình được xem là nguồn động viên lớn, giúp các cầu thủ duy trì trạng thái cân bằng cảm xúc, giảm căng thẳng và giữ được tinh thần thi đấu ổn định.

Đội tuyển Maroc - dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Mohamed Ouahbi - đã có mặt tại Mỹ từ đầu tuần này để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đội tuyển sẽ đá giao hữu với đội tuyển Norway vào ngày 7/6 trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026. Tại vòng bảng, Maroc sẽ lần lượt chạm trán Brazil ngày 13/6, Scotland ngày 19/6 và Haiti ngày 24/6.

Sau kỳ tích lịch sử ở Qatar, người hâm mộ Maroc đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ hiện tại. Và nếu “công thức gia đình” tiếp tục phát huy hiệu quả như 4 năm trước, những hình ảnh các tuyển thủ Maroc ôm chầm lấy cha mẹ, vợ con để ăn mừng chiến thắng hoàn toàn có thể một lần nữa trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026./.

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