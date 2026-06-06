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World Cup 2026: Đội tuyển Iran được cấp thị thực vào Mỹ​

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thể thao vượt qua mọi ranh giới và Mỹ mong muốn chào đón các vận động viên cũng như người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Đức Trung
Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/6, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack xác nhận đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ, qua đó tháo gỡ một trong những trở ngại lớn nhất đối với hành trình tham dự vòng chung kết FIFA World Cup.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trên mạng xã hội X, ông Barrack cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đã hoàn tất việc xử lý hồ sơ thị thực cho đội tuyển Iran.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thể thao vượt qua mọi ranh giới và Mỹ mong muốn chào đón các vận động viên cũng như người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Việc cấp thị thực diễn ra sau nhiều tuần lo ngại từ phía Iran về khả năng nhập cảnh vào Mỹ khi giải đấu đang đến gần. Theo các nguồn tin trước đó, một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Iran phải trải qua quá trình kiểm tra bổ sung do từng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong các lực lượng vũ trang Iran, trong đó có những đơn vị liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vấn đề thị thực cũng được thảo luận trong cuộc gặp tại Istanbul hồi tháng 5 giữa Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj.

Sau cuộc họp, phía Iran cho biết toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và hậu cần đã được giải quyết.

Đội tuyển Iran hiện đang tập huấn tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 19/5 nhằm chuẩn bị cho World Cup. Sau đó, đội sẽ sang Tây Ban Nha trước khi chuyển tới đại bản doanh tại thành phố Tijuana của Mexico.

Ban đầu, đội tuyển Iran dự kiến đóng quân tại Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được điều chỉnh sau khi căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang do cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ ra quân gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16/6. Sau đó, đội tiếp tục gặp Belgium cũng tại Los Angeles (Mỹ) trước khi đối đầu với Ai Cập ở Seattle trong trận đấu cuối cùng của bảng G./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Đội tuyển Iran #Thị thực Mỹ Iran
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