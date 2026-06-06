World Cup 2026: Khi "những chú cá mập xanh" Cape Verde vươn ra biển lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, câu chuyện của đội tuyển Cape Verde tại World Cup 2026 không chỉ là một thành tích thể thao, mà còn là câu chuyện về bản sắc dân tộc, cộng đồng kiều dân và niềm tự hào của một quốc gia nhỏ bé giữa Đại Tây Dương.



Tại Cape Verde, nhạc morna là linh hồn của dân tộc. Những bài hát nổi tiếng như Sodade kể về nỗi nhớ quê hương của hàng chục nghìn người dân đã rời quần đảo để tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Giờ đây, cảm xúc nhớ nhung ấy đang được thay thế bằng niềm háo hức.

Người dân Cape Verde hướng sự chú ý tới đội tuyển quốc gia – biệt danh "Những chú cá mập xanh" – đội bóng đã làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup 2026. Với dân số chưa đến 600.000 người, Cape Verde trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



Điểm đặc biệt của đội tuyển Cape Verde là sự kết hợp giữa các cầu thủ trưởng thành trong nước và những tài năng sinh ra ở nước ngoài, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu Cape Verde.

Những gương mặt tiêu biểu gồm Roberto Lopes, sinh tại Ireland; Logan Costa, sinh tại Pháp và hiện thi đấu cho Villarreal CF; và nhiều cầu thủ khác đến từ các cộng đồng Cape Verde tại Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan và Mỹ. Đây là minh chứng cho mối liên kết đặc biệt giữa đất nước này và cộng đồng kiều dân rộng lớn hơn nhiều lần dân số trong nước.



Cape Verde gây ấn tượng mạnh ở vòng loại World Cup khi thắng 7 trong 10 trận đấu. Chiến thắng đáng nhớ nhất là trước Cameroon, một trong những thế lực bấy lâu nay của bóng đá châu Phi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Pedro Leitão Brito (thường được biết đến với biệt danh Bubista), đội bóng đã xây dựng được lối chơi kỷ luật, giàu tốc độ và tinh thần chiến đấu.



Tại thành phố Mindelo trên đảo São Vicente, các quán cà phê, nhà hàng và quán bar vốn thường vang lên những bản nhạc morna nay đang chuẩn bị cho những đêm World Cup sôi động.

Người dân tin rằng giải đấu là cơ hội hiếm có để đất nước này được thế giới biết đến nhiều hơn. Một nữ nhân viên khách sạn ở Mindelo chia sẻ rằng World Cup sẽ giúp Cape Verde có thêm "sự hiện diện trên bản đồ thế giới", trong khi nhiều người dân coi đây là khoảnh khắc lịch sử của cả dân tộc.



Tuy nhiên, hành trình của "Những chú cá mập xanh" sẽ không hề dễ dàng. Họ nằm cùng bảng với Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Đây là bảng đấu rất khó, đặc biệt khi Tây Ban Nha và Uruguay đều được đánh giá cao hơn đáng kể.

Dẫu vậy, tại Cape Verde, người hâm mộ không chỉ mơ về việc tham dự World Cup. Sau kỳ tích giành vé, họ bắt đầu tin rằng đội tuyển hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và giành được những điểm số lịch sử. HLV Bubista khẳng định:

"Chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng dù là một quốc gia nhỏ bé, song chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng lớn. Không gì là không thể."



Đó cũng chính là tâm trạng đang lan tỏa trên khắp quần đảo Cape Verde trước ngày khai mạc World Cup 2026: tự hào, hy vọng và sẵn sàng viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá châu Phi./.

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