Iran tung đòn tấn công đầu tiên sau lệnh ngừng bắn, Israel đáp trả mạnh mẽ

Đêm 7/6 (theo giờ địa phương), còi báo động đã vang lên trên nhiều khu vực ở miền Bắc Israel trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này.

Đây là đòn tấn công đầu tiên của Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh tại Trung Đông có hiệu lực hồi tháng 4 vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang triển khai các biện pháp đánh chặn những quả tên lửa được phóng tới.

Trong tuyên bố chính thức, IDF nhấn mạnh: “Quân đội đã tăng cường các thành phần phòng thủ và đang duy trì mức độ sẵn sàng, cảnh giác cao để ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau, cả phòng thủ lẫn tấn công.”

IDF xác nhận các hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ 2 quả tên lửa trong đợt tấn công thứ nhất và đang nỗ lực đánh chặn đợt tấn công tên lửa thứ 2 từ phía Iran.

Cũng theo IDF, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir - cùng các chỉ huy cấp cao khác đang đánh giá tình hình và theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do những cuộc tấn công của Iran gây ra.

Nhà chức trách Israel đã quyết định hủy các hoạt động học tập trên phạm vi toàn quốc sau khi Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa ban hành các hướng dẫn an ninh nghiêm ngặt hơn. Theo quy định mới, mọi hoạt động giáo dục đều bị đình chỉ. Những cuộc tụ tập ngoài trời bị giới hạn tối đa 200 người, trong khi các hoạt động trong nhà không được vượt quá 500 người tham dự.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ “đình chỉ tiến trình đàm phán” và chuyển sang tình trạng “đối đầu trực tiếp” nếu Israel tiếp tục tấn công Liban.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và việc Washington “bật đèn xanh” cho những cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban sẽ biến “các căn cứ và tài sản của Mỹ và Israel trong khu vực thành những mục tiêu hợp pháp.”

Cũng trong ngày 7/6, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei đã đưa ra lời cảnh báo về việc đáp trả “dứt khoát và đau đớn” đối với cuộc tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn Quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cũng ra tuyên bố cáo buộc cuộc tấn công mới nhất của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban đã “vượt qua mọi lằn ranh đỏ,” đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở nước láng giềng phía Bắc này.

Tuyên bố dẫn lời Tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya - cảnh báo nếu tiếp tục mở rộng các hành động quân sự ở Liban hoặc đáp trả các đợt tấn công của Iran, Israel “sẽ phải đối mặt với những đòn giáng trả mang tính tàn phá và đáng tiếc hơn nhiều”.

Israel quyết đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công của Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các quan chức cấp cao của Israel đêm 7/6 (giờ địa phương) tuyên bố nước này sẽ “đáp trả mạnh mẽ” các đợt tấn công tên lửa từ Iran.

Kênh truyền hình Channel 12 dẫn lời một quan chức cấp cao khẳng định Israel “không thể chấp nhận” tình huống Iran tấn công sau khi Israel tiến hành các hoạt động nhằm vào lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban.

Hiện Chính phủ Israel chưa đưa ra tuyên bố chính thức về loạt tấn công đang diễn ra. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức cấp cao dự kiến sẽ sớm nhóm họp để đánh giá an ninh.

Trong khi đó, báo Times of Israel đưa tin Iran đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo vào miền Bắc Israel trong nhiều đợt tấn công liên tiếp trong vòng 1 giờ qua.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố toàn bộ số tên lửa hoặc đã bị đánh chặn, hoặc rơi xuống khu vực trống, nên không gây ra ảnh hưởng trực tiếp.

Đến nay, phía Israel vẫn chưa ghi nhận thông tin về thương vong hay thiệt hại trong những cuộc tấn công của Iran.

Quân đội Israel vẫn đang tiếp tục kích hoạt các hệ thống phòng không để đối phó với đợt phóng tên lửa mới nhất từ Iran, khiến còi báo động vang lên khắp khu vực miền Bắc Israel.

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ Giao thông Israel cho biết không phận nước này vẫn đang được duy trì trạng thái mở, dù Iran vừa tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực miền Bắc Israel.

Bộ trưởng Giao thông Miri Regev đang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình với các chuyên gia của cơ quan này. Sau cuộc họp, cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định tiếp theo liên quan đến hoạt động hàng không./.

Tổng thống Liban chỉ trích Israel tấn công nhằm vào quân đội Tổng thống Liban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng vai trò, trách nhiệm nhằm ngăn sự việc tái diễn cũng như đảm bảo tuân thủ các nghị quyết liên quan.