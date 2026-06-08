Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026).

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba vào ngày 8 và 9/6/2026.

Chuyến thăm này nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29/5/2026 vừa qua và diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026).

Điều này cho thấy sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan./.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ song phương Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức.

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