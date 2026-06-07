Ngoại giao kinh tế là trọng tâm chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ và doanh nghiệp đến Hà Nội trong hai ngày 8-9/6 trong chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà nâng cấp quan hệ song phương sau chuyến thăm Thái Lan gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.



Bà Rachada cho biết Thủ tướng Anutin sẽ hội đàm với các lãnh đạo Việt Nam và gặp gỡ các công ty Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam khi cả hai nước tìm cách mở rộng hợp tác vượt ra ngoài thiện chí ngoại giao thành các dự án thiết thực.

Đoàn đại biểu bao gồm các bộ trưởng kinh tế chủ chốt, các quan chức cấp cao của chính phủ, các lãnh đạo quân đội và đại diện từ hơn 10 công ty hàng đầu của Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam.

Các thành viên nội các tham gia chuyến đi gồm có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradorn Prissananantakul; Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; và Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa.

Thành phần của Đoàn đại biểu cho thấy sự tập trung của Thái Lan vào thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch, công nghiệp, logistics và hợp tác khu vực tư nhân.



Người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Thái Lan nêu rõ mục tiêu của chuyến đi này, theo chỉ thị của Thủ tướng Anutin gửi các bộ ngành, là xác định các lĩnh vực có thể được thúc đẩy “ngay lập tức” với Việt Nam, bao gồm mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối logistics, năng lượng sạch, an ninh lương thực và phát triển nguồn nhân lực.

Chính phủ hai nước cho rằng hợp tác không nên chỉ dừng lại ở văn bản hay các cuộc họp, mà cần được chuyển hóa thành kế hoạch công tác, dự án và kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể thấy được.



Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast giới thiệu mẫu xe ôtô điện tới thị trường “đất nước Chùa Vàng” trong khuôn khổ Triển lãm Ôtô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 (Thái Lan, 26/3/2024). (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Thái Lan và Việt Nam đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, trong khi số liệu của Chính phủ Thái Lan cho thấy kim ngạch thương mại hiện tại đạt khoảng 24 tỷ USD. Hai nước cũng nhất trí theo đuổi hợp tác theo chiến lược “Ba kết nối,” bao gồm kết nối sản xuất, kết nối hạ tầng và kết nối chuyển đổi.



Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết, trong chuyến thăm 2 ngày, ngoài gặp gỡ các lãnh đạo chính trị cấp cao của Việt Nam, ông Anutin cũng sẽ gặp gỡ các đại diện khu vực tư nhân Thái Lan đang đầu tư vào Việt Nam nhằm tìm cách hỗ trợ mở rộng kinh doanh và khai phá những cơ hội mới tại một trong những thị trường sản xuất và tiêu dùng năng động nhất của ASEAN.

Ngày 9/6, Thủ tướng Anutin sẽ tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 tại Khách sạn Meliá Hanoi. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Thái Lan trực tiếp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN, phản ánh sự coi trọng của Bangkok đối với diễn đàn này và mối quan hệ mật thiết với Việt Nam./.

Đồng chí Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan Chiều 7/6/2026, tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp ông Isra Sunthornvut, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Thái Lan (DEM).

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