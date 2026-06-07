Tái chế rác trở thành yêu cầu cấp phép kinh doanh ở Malaysia

Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định yêu cầu tất cả các trung tâm thương mại phải bố trí cơ sở tái chế rác như một điều kiện khi xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép kinh doanh thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Biện pháp này không chỉ giúp nâng tỷ lệ tái chế và giảm lượng rác thải chôn lấp, mà còn góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo ngày 6/6 của Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia cho biết quy định mới sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu ngay từ tháng này.

Trước mắt, Malaysia sẽ tiến hành tham vấn và tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức nhằm khuyến khích các đơn vị vận hành trung tâm thương mại tự nguyện tham gia.

Sau đó sẽ lựa chọn một số địa phương triển khai thí điểm để đánh giá mức độ hiệu quả trước khi áp dụng đồng loạt trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nhà ở và Chính quyền địa phương Nga Kor Ming cho rằng các trung tâm thương mại có đông người ghé qua nên việc bố trí cơ sở tái chế tại đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường quản lý chất thải rắn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các cơ sở tái chế và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững hơn.

Theo số liệu của Bộ, mỗi ngày có hơn 39.000 tấn chất thải rắn được thải ra tại Malaysia. Vì vậy, quốc gia Đông Nam Á này cần một cách tiếp cận toàn diện hơn để nâng tỷ lệ tái chế quốc gia, hỗ trợ thực hiện cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và giảm phụ thuộc vào chôn lấp chất thải.

Ngoài những lợi ích về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững, sáng kiến này còn giúp mang lại lợi ích cho cả người dân, doanh nghiệp vận hành trung tâm thương mại và chính quyền địa phương thông qua hoạt động mở rộng mạng lưới cơ sở tái chế, tăng tỷ lệ thu gom vật liệu có thể tái chế và cải thiện hệ thống quản lý dữ liệu tái chế. Bên cạnh đó, người dân có thể tạo thêm thu nhập thông qua các chương trình đổi rác lấy tiền tại các cơ sở tái chế.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia sẽ phối hợp với chính quyền bang, các đơn vị vận hành trung tâm thương mại cùng các bộ, ngành liên quan để xây dựng hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc./.

TP Hồ Chí Minh: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua thu gom, tái chế rác thải Các chuyên gia cho rằng việc Việt Nam thực thi cơ chế EPR trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 là một bước tiến tích cực, giúp thúc đẩy hoạt động thu gom, tái chế bao bì, rác thải.