Quảng Ngãi kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ven biển

Ngày 7/6, ông Tạ Công Khiết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực X (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi), cho hay lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt đám cháy bùng phát tại khu vực rừng phi lao phòng hộ ven biển, thuộc ranh giới hai tiểu khu 304 và 306, đoạn qua thôn Minh Tân Bắc và thôn 4, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 7/6, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Hạt Kiểm lâm khu vực X đã khẩn trương huy động 7 cán bộ, chiến sỹ kịp thời xuống hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an, dân quân và người dân triển khai các phương án chữa cháy.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực khống chế ngọn lửa, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Ông Tạ Công Khiết cho biết thêm mặc dù đám cháy đã được khống chế và dập tắt, song lực lượng chức năng vẫn sẽ duy trì túc trực xuyên đêm để chủ động xử lý nếu lửa bùng phát trở lại, tránh nguy cơ cháy lan ra diện rộng. Trước mắt, địa phương ưu tiên tuyệt đối cho phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ hiện trường. Sau đó, mới tiến hành sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo đạc, xác định diện tích rừng bị thiệt hại, phục vụ việc đánh giá và triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo.

Hiện nay, tại khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, tại các khu vực rừng trồng tập trung và những nơi có thực bì khô, khả năng phát sinh cháy rừng rất lớn. Để chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công văn số 5111/UBND-NNMT, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng gắn với việc phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ," “3 sẵn sàng," lấy phòng ngừa làm nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, đối với ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu cần khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm sát với thực tiễn từng địa phương và diễn biến thời tiết hiện nay; nhất là các khu vực giáp ranh giữa đất sản xuất và khu dân cư - nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Cùng với đó, cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và điều kiện hậu cần phục vụ công tác chữa cháy; duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng để kịp thời ứng phó các tình huống phát sinh.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý; huy động tối đa lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy ngay từ ban đầu, không để cháy lan trên diện rộng. Song song đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xác định đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Quảng Trị: Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý ngay từ khi mới phát sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.