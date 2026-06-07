Thời tiết dịp thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối mưa

Nhận định về thời tiết dịp thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 từ ngày 10-12/6 (ngày thi chính thức từ 11-12/6), theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực ngày nắng.

Đảm bảo sức khỏe cho thí sinh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 10-12/6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ ngày 10-11/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 12/6, ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 10-12/6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 10-11/6 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 10-12/6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ từ ngày 10-12/6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C.

"Nắng nóng ban ngày nhưng cũng có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối. Do vậy, phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thí sinh tham dự cuộc thi này, chuyên gia y tế khuyến cáo, các thí sinh không thức khuya kéo dài để ôn bài điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng. Do vậy, các em nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

Thí sinh nên uống nước trước khi thấy khát, uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc. Ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, càphê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Cùng với đó, thí sinh cũng không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm; ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi.

Các thí sinh nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường.Ngoài ra, gia đình có con tham gia cuộc thi nên sử dụng điều hòa đúng cách với mức nhiệt phù hợp ở mức 25-28 độ C. Đồng thời, các gia đình không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể các con khi ngủ.

Ngày 8/6, Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ C. Nhận định về tình hình nắng ngày 8/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Ngày 9/6, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo từ ngày 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thi Loan lưu ý.

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 6/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào những ngày đầu tháng 6 và sau đó còn có thể tiếp tục xảy ra một vài đợt trong tháng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các khu vực trên.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao./.

Nắng nóng xen mưa dông tại nhiều khu vực trong dịp thi tốt nghiệp THPT 2026 Từ ngày 10-12/6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

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