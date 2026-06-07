Khoảng 1.000 người dân Thanh Hóa được khám sàng lọc tim mạch, thận và chuyển hóa

Ngày 7/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” - CAREME, sàng lọc các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, có khoảng 1.000 người dân đã được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm và sàng lọc các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch, bệnh thận mạn và các rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp…

Đây là nhóm bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, diễn biến âm thầm nhưng để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, làm giảm chất lượng cuộc sống và gia tăng gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh cũng như xã hội.

Thông qua chương trình, người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, sàng lọc hiện đại, được tư vấn về lối sống lành mạnh và các biện pháp phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Những dữ liệu sức khỏe thu thập được sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý sức khỏe cộng đồng, dự báo dịch tễ học và hoạch định chính sách y tế trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh: Chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức phòng bệnh và xây dựng thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đây cũng là mô hình điểm trong triển khai khám sức khỏe toàn dân gắn với chuyển đổi số, đồng bộ dữ liệu sức khỏe người dân trên phạm vi cả nước. Chương trình cũng tiếp tục khẳng định sự chung tay của các cơ quan quản lý, đội ngũ thầy thuốc và các đơn vị đồng hành trong mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường cho biết, cùng với việc đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho người dân, ngành y tế Thanh Hóa đang tích cực triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe cá nhân xuyên suốt vòng đời cho mỗi người dân. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa./.

Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

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