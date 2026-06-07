Phần lớn nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đã xuất viện

Chiều 7/6, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) Lê Huỳnh Phúc cho biết phần lớn các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây vào sáng cùng ngày đã được xuất viện.

Đến chiều 7/6, không ghi nhận trường hợp tử vong sau vụ tai nạn trên. Với 20 trường hợp nhập viện, có 14 trường hợp bị chấn thương phần mềm nhẹ, đã được xuất viện; hiện có 2 trường hợp bị chấn thương nặng đang được các bác sỹ theo dõi và tích cực điều trị.

Hai trường hợp nặng gồm bệnh nhân nữ bị xẹp đốt sống ngực; bệnh nhân nam bị chấn thương cột sống cổ, chấn thương cột sống lưng và vỡ khung chậu.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 7/6, tại Km30 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), xe khách biển kiểm soát 50F-040.89 do lái xe Nguyễn Hải Trung (49 tuổi, trú phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đi hướng Lâm Đồng-Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào xe đầu kéo biển kiểm soát 36H-035.57 do lái xe Lương Sơn Huân (46 tuổi, trú tại Thanh Hóa) điều khiển chạy phía trước cùng chiều. Cú đâm quá mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, vỡ nát và làm nhiều người bị thương trong đó có cả phụ xe khách.

Tại hiện trường, kiểm tra nhanh đối với 2 lái xe cho kết quả cả 2 không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy.

Công an xã Tân Lập đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu về phương tiện, nạn nhân và nguyên nhân xảy ra sự việc; điều xe cẩu đến đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường, tránh ùn tắc giao thông.

Trong 20 trường hợp bị thương được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phần lớn thường trú ở Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, có 2 trường hợp ở Đắk Lắk và Hải Phòng./.

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây làm 19 người bị thương Vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây vào sáng sớm ngày 7/6 đã khiến nhiều hành khách bị thương trong đó có cả phụ xe khách.