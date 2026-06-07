Đề xuất mở rộng hai tuyến cao tốc dài 80km khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc rà soát, hoàn thiện đề xuất đầu tư mở rộng tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ và Lộ Tẻ-Rạch Sỏi với tổng chiều dài hơn 80km.

Theo đó, tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi được đề xuất 2 phương án đầu tư nâng cấp trên tổng chiều dài khoảng 51,5km qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Cụ thể, phương án 1 đầu tư 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Phương án 2 là quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 12.800 tỷ đồng.

Về phương thức đầu tư, phía Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đánh giá, trường hợp sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương đầu tư (phương án 1) phù hợp khi lưu lượng xe chưa đủ đảm bảo thu phí hoàn vốn trong 25 năm.

Với phương án đầu tư PPP (phương án 2), vốn Nhà nước cần tham gia từ 55 - 65% tổng mức đầu tư, nhà đầu tư thu phí hoàn vốn 22 - 25 năm. Phương án này cần nghiên cứu bổ sung về lưu lượng xe dự báo và mức phí hợp lý vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất nâng cấp tuyến đường này với chiều dài xấp xỉ 29km với 2 phương án quy mô đầu tư.

Phương án 1, tuyến sẽ được nâng cấp quy mô 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 6.200 tỷ đồng. Phương án 2 là đầu tư nâng cấp tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án. Trong đó, phương án 1 là đầu tư công, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước. Phương án này phù hợp trong trường hợp không đủ điều kiện đảm bảo tài chính cho phương án PPP.

Phương án 2 là đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nhà nước tham gia vốn góp từ 50% đến 70% tổng mức đầu tư; nhà đầu tư tư nhân huy động phần còn lại, thu phí hoàn vốn trong thời gian 20 - 25 năm.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho rằng dự án đầu tư nâng cấp đối với 2 tuyến cao tốc dự kiến sẽ khởi công trong quý I/2028, hoàn thành trong quý IV/2030./.

Các dự án cao tốc ở ĐBSCL phải đặc biệt lưu ý hạng mục xử lý nền đất yếu Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ quy trình quan trắc, theo dõi diễn biến lún theo thiết kế; tuyệt đối không dỡ tải khi chưa đủ điều kiện.