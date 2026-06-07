Phó Chủ tịch nước dự Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt"

Sáng 7/6, tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt.” Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Tới dự lễ phát động có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện doanh nghiệp và hơn 1.000 đoàn viên, người lao động.

Chương trình được kết nối trực tiếp từ điểm cầu trung tâm tại Khu công nghiệp Thăng Long tới nhiều điểm cầu địa phương, ngành, tổng công ty và hơn 100 điểm cầu tại Công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, các cấp Công đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động; triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo,” “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động,” Chương trình “Một triệu sáng kiến,” “Ngày hội lao động sáng tạo”... Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Những năm qua, thị trường lao động Việt Nam cơ bản ổn định, việc làm được duy trì, thu nhập của người lao động được nâng lên. Năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 5,3%/năm song vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra và còn khoảng cách đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề, khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số còn hạn chế. Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,2%. Chính vì thế, đời sống một bộ phận người lao động vẫn còn khó khăn. Thực trạng trên đòi hỏi phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được phát động hôm nay là rất đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động; đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc. Qua đó, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn cần gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất. Đồng thời tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thi đua nâng cao năng suất phải đi đôi với tạo việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi, điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho công nhân, người lao động.

Các cấp, ngành, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn quan tâm chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi. Đặc biệt, chú trọng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, không để người lao động nào đứng ngoài thành quả của sự phát triển.

Các bộ, ngành, địa phương cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, an toàn và hội nhập.

Doanh nghiệp chủ động đổi mới quản trị, áp dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và các mô hình quản trị tiên tiến để nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi công bằng, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, sáng kiến và hiệu quả công việc.

Mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và tác phong lao động hiện đại. Thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là làm việc chăm chỉ hơn mà còn phải làm việc khoa học hơn, sáng tạo hơn, an toàn hơn, kỷ luật hơn và hiệu quả hơn. Không ngừng học tập suốt đời, nâng cao tay nghề, kỹ năng số, khả năng thích ứng, làm chủ công nghệ mới; chủ động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm công sức, tài nguyên, nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Sau lễ phát động, Phó Chủ tịch nước gửi quà và giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tới hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn là anh Cao Văn Tuấn, làm việc tại Công ty TNHH Nissin và chị Lê Thị Mai Loan, làm việc tại Công ty Canon Việt Nam đều ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội).

Phó Chủ tịch nước cũng tặng 230 suất quà cho công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới HANEL PT ở Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh) và 32 suất quà khác cho các công nhân sáng tạo cùng ở doanh nghiệp này./.

Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành, sát cánh, bảo vệ lợi ích của người lao động Xuyên suốt dòng chảy lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn là ngọn cờ tiên phong, là lực lượng nòng cốt, tập hợp sức mạnh của người lao động, cống hiến to lớn.