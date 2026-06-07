Làm rõ vụ khiêng quan tài có người sống nằm bên trong diễu hành trên phố

Ngày 7/6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ) cho biết, Công an phường đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh vụ khiêng quan tài có người sống nằm bên trong diễu hành trên đường phố, gây xôn xao dư luận. Công an thành phố Cần Thơ đã thu thập chứng cứ và các thông tin liên quan để làm rõ vụ việc.

Bước đầu, những người liên quan thừa nhận đã tổ chức hoạt động trên vào tối 4/6. Khoảng 2 năm trước, nhóm này cũng từng thực hiện hoạt động tương tự. Làm việc với cơ quan Công an, người được cho là chủ buổi tiệc sinh nhật khai nhận việc nằm trong quan tài chỉ nhằm mục đích trải nghiệm.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng thông tin, qua đánh giá ban đầu, vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cơ quan chức năng tập trung xem xét các quy định của pháp luật liên quan... Địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật được cho là diễn ra trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ). Buổi tiệc được dựng rạp ngoài trời, thu hút đông người tham dự, cùng hệ thống âm thanh công suất lớn.

Chủ nhân của bữa tiệc là ông N.H.N (chủ cơ sở mai táng N.T ở phường Sóc Trăng, đồng thời là một Tiktoker khá nổi tiếng trên mạng xã hội). Những hình ảnh trong clip cho thấy, trong khu vực tổ chức sinh nhật xuất hiện quan tài, đội kèn tây, trống, bàn phúng điếu, di ảnh và người mặc đồ tang. Khi đến phần cắt bánh sinh nhật có nhạc đưa tiễn, nhiều người đốt vàng mã... Chiếc quan tài được đặt ngay giữa khu vực tổ chức tiệc, trước quan tài có đặt di ảnh.

Đáng nói, ông N.H.N, chủ bữa tiệc cũng chính là người trong di ảnh trên... Nhóm người tham dự cùng khiêng quan tài ra giữa đường, vừa đi vừa nhảy múa múa.

Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng hành động này phản cảm, gây ảnh hưởng trật tự nơi công cộng./.

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