Tòa án nhân dân khu vực 8 Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xét xử sơ thẩm vào ngày 17/6/2026 một vụ án dân sự phức tạp liên quan đến tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau gần 3 năm chờ đợi, khiến bên mua không thể “đăng bộ được”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 430/2026/QĐXXST-DS ngày 18/5/2026, vụ án liên quan đến các tranh chấp về hợp đồng ủy quyền, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vụ việc được Tòa án nhân dân huyện Củ Chi thụ lý từ ngày 22/11/2023, sau đó chuyển lên Tòa án nhân dân khu vực 8 giải quyết.

Theo đơn tố giác gửi cơ quan công an, ngày 9/11/2023, gia đình ông Nguyễn Như Quân và bà Phạm Thu Hương đã bỏ ra số tiền 8.450.000.000 đồng (tám tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng) để nhận chuyển nhượng ba thửa đất số 567, 568 và 569, tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (nay thuộc xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) từ bà Đặng Thị Ngọc Linh. Toàn bộ giao dịch được thực hiện tại Văn phòng công chứng Huỳnh Ngọc Minh địa chỉ 176 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh (nay là 176 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh), với hợp đồng và giấy tờ đầy đủ. Đương sự nộp hồ sơ đăng ký biến động ngày 10/11/2023 và hoàn thành nghĩa vụ đóng các khoản lệ phí thuế, tuy nhiên, đến ngày 27/11/2023 theo giấy hẹn bên mua đến nhận kết quả đăng bộ mới được cơ quan chức năng thông báo từ chối cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do Tòa án nhân dân huyện Củ Chi đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Đặng Văn Cắt – người được cho là chủ sở hữu ban đầu của thửa đất – từ ngày 22/11/2023, với nội dung yêu cầu hủy các hợp đồng ủy quyền, vay tài sản và tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông với bà Nguyễn Thị Ngát và con gái bà Ngát là Đặng Thị Ngọc Linh.

Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sắp xử sơ thẩm vụ án giấy tờ đất đai suốt 3 năm “không đăng bộ được”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đơn tố giác, bà Nguyễn Thị Ngát đã cho ông Đặng Văn Cắt vay 8 tỷ đồng vào tháng 8/2023, kèm theo hợp đồng ủy quyền toàn phần đối với thửa đất – được cho là hình thức che giấu giao dịch vay mượn, cầm cố. Chỉ hai tháng sau, bà Ngát làm hợp đồng tặng cho đất cho con gái là Đặng Thị Ngọc Linh mà không thông báo cho ông Cắt. Ngay sau khi sang tên, mẹ con bà Ngát rao bán và tìm được người mua là ông Nguyễn Như Quân và bà Phạm Thu Hương.

Vợ chồng ông Nguyễn Như Quân và bà Phạm Thu Hương tố cáo bà Ngát và bà Linh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 8,45 tỷ đồng. Theo các chuyên gia pháp lý, trong vụ việc này có dấu hiệu về hành vi cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong khi vụ án dân sự kéo dài bất thường suốt 3 năm mới được đưa ra xét xử. Ông Nguyễn Như Quân và bà Phạm Thu Hương không hề hay biết về mâu thuẫn giữa bà Ngát và ông Cắt, càng không thể lường trước việc thửa đất đã qua công chứng lại bị hủy đăng bộ. Hệ lụy kéo dài suốt 3 năm qua đã đẩy gia đình họ vào cảnh “tiền mất, tài sản treo”.

Theo thông tin từ Tòa án nhân dân khu vực 8 Thành phố Hồ Chí Minh, phiên xử sơ thẩm vụ việc dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 17/6/2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 8, số 77B Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh./.