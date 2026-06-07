Gần 600 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 7-8/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Dự Đại hội có gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước; trong đó có 66 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, 534 đại biểu được chỉ định.

Sáng 7/6, Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Bắc Sơn.

Đoàn đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong sáng 7/6, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các Trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Sau đó, Đại hội thảo luận tại các Trung tâm thảo luận.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Quy chế bầu cử; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Theo chương trình, sáng 8/6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và các tham luận.

Chiều cùng ngày, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào văn kiện Đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031, Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực thi đua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội của Bộ Chính trị. Các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam nỗ lực thi đua triển khai các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết quan trọng đã đề ra.

Là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển,” Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội xác định mục tiêu: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới./.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX Đại hội dự kiến thông qua các nhiệm vụ đột phá gồm đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm...