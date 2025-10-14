Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kỷ niệm 95 năm đồng hành cùng dân tộc

Sáng 14/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội đồng nhân dân Giải phóng miền Trung - Tây Nguyên (Hội đồng giải phóng khu V).

Lễ kỷ niệm đã tôn vinh 300 đại biểu điển hình tiên tiến, trong đó có 44 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước: 10 Huân chương Lao động hạng Ba và 34 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 256 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Sự kiện là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam trong 95 năm qua – từ ngày thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (14/10/1930) đến nay. Trải qua các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Nông dân Việt Nam luôn đồng hành cùng Đảng và nhân dân, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định: “Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân cả nước ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.”

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Hội Nông dân giải phóng khu V đã được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực Lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Danh hiệu cao quý này không chỉ là niềm tự hào của nông dân khu V mà còn là minh chứng cho truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến không ngừng của giai cấp nông dân Việt Nam trong suốt 95 năm đồng hành cùng dân tộc./.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Ngô Văn Cương đề nghị Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết trọng điểm, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp và chuyển đổi số.