Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 95 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bà, các mẹ, các chị đã dành trọn đời cho Tổ quốc và cho gia đình...

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930, lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.



Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.



Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, trở thành mái nhà chung ấm áp, là điểm tựa tin cậy của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Tính liên hiệp của Hội được mở rộng, với các mô hình đa dạng, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ cả nước tham gia với gần 20 triệu hội viên.



Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bà, các mẹ, các chị-những người đã dành trọn đời cho Tổ quốc và cho gia đình; gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay - những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua của cả nước và mong tiếp tục tỏa hương, lan tỏa những điều tốt đẹp, dìu dắt lớp lớp phụ nữ trẻ vươn lên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xâm hại trên không gian mạng; chăm lo giáo dục mầm non, thai sản, sức khỏe sinh sản; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn.



Tổng Bí thư gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như những “đột phá chiến lược” của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn 2045.



Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước- Tự chủ- Bản lĩnh- Nhân ái- Trí tuệ- Sáng tạo-Trách nhiệm- Số- Xanh. Cụ thể hóa bằng các chuẩn mực hành vi, bằng chương trình rèn luyện theo lứa tuổi, nhóm nghề; kết nối mạng lưới “Chị-Em”, tư vấn, dẫn dắt để mỗi phụ nữ đều có điểm tựa học tập suốt đời. Xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực.

Tổng Bí thư Tô lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

