Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là "điểm tựa hạnh phúc"

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí: Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố các thời kỳ; các tập thể, cá nhân, gương phụ nữ điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác Hội và các lĩnh vực của đời sống, xã hội tham dự Lễ kỷ niệm.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xác định phụ nữ là lực lượng góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Nhất (tháng 10/1930) đã đánh dấu quá trình hình thành và ra đời tổ chức Hội (đầu tiên) của phong trào phụ nữ cả nước. Từ đó, các tổ chức phụ nữ tiền thân như: Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, Hội Phụ nữ Giải phóng, Hội Phụ nữ Dân chủ, Hội Phụ nữ Phản đế... đã mở đầu cho sự hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Hội luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, trở thành mái nhà chung ấm áp, là điểm tựa tin cậy của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Tính liên hiệp của Hội được mở rộng với các mô hình đa dạng, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ cả nước tham gia với gần 20 triệu hội viên; tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 38,1% tổng số đảng viên của cả nước. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Hội theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả. Công tác bình đẳng giới được quan tâm, chỉ đạo (năm 2025 Việt Nam được Liên hợp quốc xếp hạng 74/146 quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2020). Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng. Vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và trên trường quốc tế.

Đặc biệt, công cuộc đổi mới đất nước đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam. Hội đã tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị truyền thống và sự trưởng thành trong suốt 95 năm qua, kết hợp với sự đổi mới, sáng tạo trong thời đại mới để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN)

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: 2 lần được tặng thưởng Huân chương Sao vàng; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 3 lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động các hạng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bà, các mẹ, các chị - những người đã dành trọn đời cho Tổ quốc và cho gia đình; gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay - những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua của cả nước và mong tiếp tục tỏa hương, lan tỏa những điều tốt đẹp, dìu dắt lớp lớp phụ nữ trẻ vươn lên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xâm hại trên không gian mạng; chăm lo giáo dục mầm non, thai sản, sức khỏe sinh sản; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn. Song, chủ trương chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi có phong trào quần chúng, có cách làm sáng tạo, có kết quả cụ thể, đo đếm được và nhân rộng được. Đó là sứ mệnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như những “đột phá chiến lược” của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045. Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước-Tự chủ-Bản lĩnh-Nhân ái-Trí tuệ-Sáng tạo-Trách nhiệm-Số-Xanh.

Cụ thể hóa bằng các chuẩn mực hành vi, bằng chương trình rèn luyện theo lứa tuổi, nhóm nghề; kết nối mạng lưới “Chị-Em,” tư vấn, dẫn dắt để mỗi phụ nữ đều có điểm tựa học tập suốt đời. Đưa văn hóa đọc, văn hóa số, kỹ năng tài chính cá nhân, sức khỏe tinh thần trở thành nội dung thường xuyên của Hội. Nâng cấp phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “5 không, 3 sạch, 3 an”: An toàn-an tâm-an sinh.

“An toàn” là không bạo lực, không xâm hại; “an tâm” là trường học, bệnh viện, không gian số thân thiện với phụ nữ và trẻ em; “an sinh” là dịch vụ trông giữ trẻ, chăm sóc người cao tuổi, bảo hiểm vi mô, tín dụng nhân ái. Mỗi tỉnh có ít nhất 5 “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” kết nối đường dây nóng 24/7. Mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt.

Tổng Bí thư đề nghị, bứt phá chuyển đổi số trong Hội và cho hội viên. Triển khai phong trào “Mỗi phụ nữ-một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội-một dịch vụ số thiết thực.” Mỗi tỉnh, thành phố phát triển tối thiểu một cụm dự án sinh kế-hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Mỗi xã có một sản phẩm OCOP của phụ nữ đạt chuẩn. Mỗi năm, Hội bồi dưỡng một lực lượng nòng cốt phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ quản trị số. Kết nối tín dụng ưu đãi, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn hóa chất lượng, thương hiệu-bao bì-nhãn mác; đưa “sản phẩm do phụ nữ làm chủ” vào chuỗi cung ứng xanh, công bằng.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động

Tổng Bí thư yêu cầu, chăm lo giáo dục mầm non, dinh dưỡng, phát triển sớm trẻ em, coi đây là ưu tiên chiến lược để nâng năng suất lao động và chất lượng dân số. Khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ trông giữ trẻ theo ca, nhà trẻ trong khu công nghiệp; nhân rộng các mô hình “bếp ăn học đường chuẩn dinh dưỡng” do Hội phối hợp triển khai; đưa kiến thức nuôi dạy con tích cực, sức khỏe tinh thần, phòng chống xâm hại vào sinh hoạt chi hội.

Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực giới, mua bán người, tội phạm công nghệ cao. Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Tư pháp, Nội vụ để phòng ngừa sớm-can thiệp sớm-hỗ trợ sớm. Hoàn thiện cơ chế “điểm chạm đầu tiên” ngay tại cơ sở; tập huấn kỹ năng pháp lý và tâm lý cho cán bộ Hội; xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối, bảo đảm quyền riêng tư; mở rộng trợ giúp pháp lý miễn phí, phục hồi sức khỏe, học nghề-tạo việc làm cho nạn nhân.Phát hiện-bồi dưỡng-sử dụng cán bộ nữ; tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị ở các cấp, nhất là cơ sở.

Mỗi cấp Hội có kế hoạch, có tiêu chí, lộ trình rõ ràng; đẩy mạnh luân chuyển; bồi dưỡng năng lực số, năng lực quản trị dự án, năng lực truyền thông; khuyến khích cán bộ nữ dám nghĩ-dám làm- dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu, xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc. Tôn vinh áo dài Việt Nam, nghệ thuật ẩm thực, nghề thủ công truyền thống do phụ nữ giữ lửa; gìn giữ tiếng Việt, gia phong-gia lễ; chống lại những biểu hiện lai căng, phản cảm, thực dụng. Văn hóa trong mỗi gia đình; gia đình trong mỗi khu dân cư; khu dân cư văn minh trong mỗi đô thị-nông thôn mới-phụ nữ là nhạc trưởng, là sứ giả văn hóa ở tuyến đầu.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tăng cường đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Mở rộng kết nối với phong trào phụ nữ các nước, các tổ chức quốc tế, mạng lưới nữ lãnh đạo, nữ doanh nhân; trao đổi kinh nghiệm về an sinh, bình đẳng giới, khởi nghiệp, chuyển đổi số và xanh; nâng cao tiếng nói của phụ nữ Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Mỗi sự kiện đối ngoại là cơ hội quảng bá hình ảnh “Phụ nữ Việt Nam: Bản lĩnh-nhân ái-hội nhập-phát triển.”

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội, bám sát cơ sở, dựa vào dữ liệu, đo lường tác động. Ứng dụng quản trị số để nắm bắt nhu cầu hội viên theo từng nhóm; chuyển từ “hỗ trợ dàn trải” sang “giải pháp theo vấn đề”; tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả; nhân rộng mô hình tốt, loại bỏ hoạt động hình thức; bảo đảm mỗi đồng chi ra, mỗi giờ sinh hoạt đều mang lại giá trị thiết thực cho phụ nữ và gia đình.

Tổng Bí thư đề nghị phát động phong trào thi đua trong nhiệm kỳ mới với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng-Trí tuệ-Nhân ái-Sáng tạo-Bền vững-Hạnh phúc.” Với tinh thần ấy, mỗi cấp Hội, mỗi ngành, mỗi địa phương đăng ký những chỉ tiêu rõ ràng, những “dự án thi đua” cụ thể, có mốc thời gian, có thước đo, có người chịu trách nhiệm, có cơ chế giám sát xã hội. Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua; và “mỗi phụ nữ -một bông hoa việc tốt,” “mỗi gia đình-một địa chỉ hạnh phúc,” “mỗi cơ sở Hội- một điểm đến thân thiện, hữu ích.”

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, chú trọng hoàn thiện chính sách về lao động nữ, thai sản, dịch vụ chăm sóc, nhà ở xã hội cho công nhân, trường mầm non ở khu công nghiệp; tạo môi trường làm việc an toàn, không quấy rối, không phân biệt; thúc đẩy văn hóa tôn trọng phụ nữ, tôn vinh lao động chăm sóc. Không có bình đẳng giới thực chất nếu thiếu sự chung tay của nam giới. Đàn ông Việt Nam - những người chồng, người cha, người con - hãy là đồng minh, là bạn đồng hành của phụ nữ trên mọi nẻo đường.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta có quyền kỳ vọng: Đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm yêu thương, là tế bào lành mạnh của xã hội; đất nước ta hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả; xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm; là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân nữ tài năng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Kể từ lần đầu tiên được trao vào năm 2002, đến nay đã có 107 tập thể và 206 cá nhân xuất sắc được vinh danh trên các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, y tế, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, quản lý Nhà nước, an ninh-quốc phòng, nghệ thuật, văn hóa, thể thao...

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 3 tập thể. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 12 cá nhân tiêu biểu.

Ghi nhận những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hàng ngàn tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước giai đoạn (2020-2025), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho 81 tập thể và 255 cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực./.

