Kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khóa XIII đã diễn ra ngày 8/9, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định thời gian qua, các cấp Hội đã tập trung vào công tác tổ chức bộ máy mới, ổn định về tư tưởng; chấp hành việc hợp nhất vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giữ vững tinh thần chủ động, tiếp tục triển khai các hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch; chủ động nghiên cứu các văn bản mới, các nhiệm vụ mới được phân công; tiếp nhận, thích ứng nhanh trong giải quyết công việc, thể hiện quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tinh thần chủ động sáng tạo của các cấp Hội trong cả nước, trong đó có vai trò tiên phong đi đầu, sâu sát cơ sở của Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng nhân dân cả nước tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; cùng sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ, Quốc hội đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam đã tập trung tổ chức thành công các hoạt tri ân, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Trung ương Hội tích cực, khẩn trương, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị lực lượng Khối "Phụ nữ Việt Nam" tham gia diễu hành, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và các cơ quan liên quan đảm bảo công tác tổ chức lực lượng diễu hành thành công, an toàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong ngày lễ trọng đại của dân tộc; tổ chức không gian triển lãm "Kiến tạo phát triển" được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo tiến độ đề ra.

Hoạt diễn dân vũ trên phạm vi toàn quốc ngày 30/8 đã tạo dấu ấn, sự lan tỏa hoạt động đồng rộng rãi.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra mắt Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, trong 4 tháng còn lại của năm 2025, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị "tăng tốc, bứt phá," tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng, tiến độ, triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2025 "Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc;" tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp xã, cấp tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V.

Các đại biểu dự hội nghị đã thông qua Đề án nhân sự và bỏ phiếu kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa I.

Đối với nội dung kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, 88/98 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có mặt tại Hội nghị đã thống nhất bổ sung 17 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII (cơ cấu như sau: Khối chuyên trách cơ quan Trung ương Hội gồm 5 Ủy viên; Khối Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố gồm 12 Ủy viên: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố: Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang); thống nhất bổ sung 3 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội được liên tục, Hội nghị nhất trí bầu bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, Hội nghị đã dành thời gian cho ý kiến về Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; xin chủ trương ban hành Nghị quyết chuyên đề về tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em gái trong tình hình mới.../.

Đổi mới hoạt động, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ Hội nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 2025 đề ra mục tiêu đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng đất nước và chính trị.