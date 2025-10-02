Multimedia

Infographics

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025: Các nhà khoa học nữ tỏa sáng

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành tặng cho các tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống.

giai-thuong-phu-nu-viet-nam-nam-2025-cac-nha-khoa-hoc-nu-toa-sang.jpg

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong số 12 cá nhân xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025, có 5 gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương đối với khoa học công nghệ, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên hành trình nghiên cứu.

Được trao thường niên từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành tặng cho các tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống.

23 năm qua, 107 tập thể và 206 cá nhân đã được vinh danh - từ kinh tế, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học cho đến văn hóa, nghệ thuật, an ninh quốc phòng...

Mỗi thành tựu đều là minh chứng sống động cho sự cống hiến và khát vọng của phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam #Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025 #Gương mặt tiêu biểu #Nghiên cứu khoa học
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bão số 10 gây thiệt hại khoảng 8.780 tỷ đồng

Bão số 10 gây thiệt hại khoảng 8.780 tỷ đồng

Tính đến 17 giờ ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lớn, sạt lở, giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía Bắc đến miền Trung, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng.

Thiệt hại do bão số 10 tính đến 6h ngày 1/10/2025

Thiệt hại do bão số 10 tính đến 6h ngày 1/10/2025

Tính đến 6h ngày 1/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 29 người chết, 22 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 139 người bị thương; 91 căn nhà bị sập, đổ; 144.740 căn nhà bị tốc mái.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” được tổ chức từ ngày 1-7/10.

Một số lưu ý khi lái xe qua đường ngập nước

Một số lưu ý khi lái xe qua đường ngập nước

Lái xe cần lưu ý đánh giá độ sâu của vùng ngập xem xe mình có khả năng đi vào không; chạy giữa tâm đường, giữ đều ga, không tăng/giảm tốc độ đột ngột, tắt điều hòa; giữ khoảng cách với xe trước…