Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025: Các nhà khoa học nữ tỏa sáng

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành tặng cho các tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong số 12 cá nhân xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025, có 5 gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương đối với khoa học công nghệ, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên hành trình nghiên cứu.

Được trao thường niên từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành tặng cho các tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống.

23 năm qua, 107 tập thể và 206 cá nhân đã được vinh danh - từ kinh tế, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học cho đến văn hóa, nghệ thuật, an ninh quốc phòng...

Mỗi thành tựu đều là minh chứng sống động cho sự cống hiến và khát vọng của phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước./.

Thủ tướng: Cần có thêm giải thưởng vinh danh phụ nữ xuất sắc trên các lĩnh vực Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngoài Giải thưởng Kovalevskaia cần có các giải thưởng tương tự vinh danh phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân văn và phụ nữ trẻ trong lĩnh vực khoa học.