Thanh Hóa chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông cục bộ có nơi mưa rất to, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, các xã, phường và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để triển khai biện pháp phòng tránh phù hợp.

Yêu cầu các địa phương phải khẩn trương rà soát những khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở được huy động kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại những vị trí bị ách tắc, không để xảy ra tình trạng ngập úng do cống, rãnh thoát nước bị bồi lấp.

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ,” kịp thời hỗ trợ người dân xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời trên các phương tiện truyền thông và hệ thống truyền thanh cơ sở, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, phổ biến kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt để người dân chủ động bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Theo dự báo, Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to từ chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đáng chú ý, một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và cục bộ mưa to ở vùng núi Bắc Bộ Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

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