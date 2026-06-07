Cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhau phát triển sự nghiệp

Ngày 7/6, Cộng đồng trí thức người Việt trẻ tại Nhật Bản (Vietnamese Professionals in Japan - VPJ) đã tổ chức thành công sự kiện “VPJ Networking 5 - Rookie To Ready: Kết nối thông minh - Vững bước hành trình” tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản, đặc biệt là các sinh viên mới tốt nghiệp đang tìm kiếm định hướng cho hành trình phát triển sự nghiệp trong giai đoạn đầu tại Nhật.



Đây là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu của VPJ nhằm tạo ra không gian kết nối cởi mở giữa các bạn trẻ với những người đi trước đã có nhiều năm kinh nghiệm học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Thông qua chương trình, người tham gia không chỉ được lắng nghe những chia sẻ thực tế về công việc, cuộc sống và định hướng nghề nghiệp, mà còn có cơ hội trực tiếp trao đổi với diễn giả trong không gian gần gũi và thực tiễn.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo, anh Ngô Hà Anh - Chủ tịch VPJ, Trưởng Ban tổ chức - cho biết thông qua chia sẻ của các diễn giả, Ban tổ chức mong muốn các bạn trẻ có thể học tập kinh nghiệm phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, mở ra những góc nhìn mới, khám phá cơ hội và thử sức trong môi trường khác so với trước đây.

Trong phần phát biểu của mình tại sự kiện, Ngô Hà Anh đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính cá nhân dành cho người Việt đang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch VPJ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu đúng về cách vận hành của các mô hình đầu tư, hiểu rõ chính sách thuế của nước sở tại và trang bị những kiến thức nền tảng về kinh tế-tài chính.

Anh Ngô Hà Anh hy vọng những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ góp phần hỗ trợ các bạn trẻ xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, quản lý tài sản hiệu quả và chủ động hơn trong việc hoạch định tương lai tại Nhật Bản.



Chuyên gia Nguyễn Tài Duy đến từ công ty Rikkei chia sẻ về lộ trình sự nghiệp tại Nhật Bản dưới góc nhìn của người làm kỹ thuật, đồng thời mang đến những kinh nghiệm thực tế về môi trường làm việc tại công ty Nhật và công ty đa quốc gia, cũng như quá trình chuyển việc và tận dụng ngoại ngữ để phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản.

Chuyên gia Nguyễn Tài Duy đặc biệt nhấn mạnh đến việc “số hóa thành tích” thay vì chỉ mô tả công việc một cách chung chung. Các ứng viên nên trình bày cụ thể kết quả mà mình đã đạt được thông qua các con số như tỷ lệ cải thiện hiệu suất, mức tăng trưởng hoặc quy mô dự án đã tham gia để giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đánh giá năng lực hơn.



Diễn giả Bế Minh Nhật chia sẻ về hành trang cần thiết khi bắt đầu sự nghiệp. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Trong khi đó, Thạc sỹ Bế Minh Nhật mang đến góc nhìn về sức khỏe tinh thần và phát triển bền vững dành cho người trẻ khi bắt đầu đi làm tại Nhật Bản. Nội dung tập trung vào việc đối diện với áp lực công việc, cảm giác lập nghiệp khi ở xa gia đình và việc phải xây dựng điểm tựa tinh thần trong hành trình phát triển bản thân.



Diễn giả còn lại là anh Lê Minh Tuấn đến từ FPT Nhật Bản, mang đến góc nhìn đa chiều về hành trình phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế, cách mở rộng cơ hội từ những trải nghiệm khác biệt cũng như cân bằng giữa công việc, cuộc sống và sức khỏe tinh thần.



Diễn giả Lê Minh Tuấn và kinh nghiệm "thử sức" trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Sau phần chia sẻ của các diễn giả, chương trình tiếp tục với phiên trao đổi trực tiếp theo hình thức “bàn tròn kết nối.” Các diễn giả lần lượt di chuyển giữa các bàn để trao đổi, giải đáp câu hỏi cho các bạn trẻ, trong khi các bạn trẻ cũng có thể kết nối trực tiếp với những người có cùng mối quan tâm và định hướng phát triển.



VPJ Networking 5 - Rookie To Ready không chỉ mang đến những chia sẻ thực tế từ những người đi trước giàu kinh nghiệm mà còn tạo ra một không gian kết nối ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Thông qua chương trình, nhiều bạn trẻ có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về hành trình nghề nghiệp của bản thân, hiểu thêm về môi trường làm việc sở tại và có thêm tự tin để bước tiếp trên con đường phía trước.

Kết thúc chương trình, Lê Nguyễn Thanh Chi cho biết, thông qua chia sẻ của những diễn giả, Thanh Chi đã có cơ hội nhìn lại hành trình 10 năm tại Nhật Bản của mình, đồng thời thấy được những góc nhìn mới và có thêm nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân.



Ông Ito Kenji đến từ trường Đại học Ritsumekan Châu Á Thái Bình Dương (APU) - nơi có rất nhiều sinh viên Việt Nam theo học - khuyên các bạn trẻ Việt Nam hãy cố gắng học thật tốt tiếng Nhật và học thêm tiếng Anh, vì “các doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay đều đang rất cần nhân lực có khả năng tiếng Anh.”

Ông đánh giá cao sinh viên Việt Nam vì nhiều cựu sinh viên Việt Nam của APU đã ở lại Nhật Bản làm việc với tư cách nguồn “nhân lực trình độ cao.” Ông kỳ vọng các sinh viên Việt Nam sẽ giữ nét đặc trưng của người Việt để góp góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước./.

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