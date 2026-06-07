Thủ tướng Hàn Quốc từ chức để tham gia tranh cử đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok tuyên bố sẽ từ chức để trở lại hoạt động tại đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. Động thái được giới chính trị nhận định là tín hiệu chính thức về khả năng ông tham gia cuộc đua giành vị trí Chủ tịch DP dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.



Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Kim Min Seok cho biết đã thông báo với Tổng thống Lee Jae Myung về ý định từ nhiệm và quay trở lại đảng Dân chủ.

Ông Kim Min Seok nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp theo của ông là xây dựng đảng DP "mạnh mẽ và có năng lực," đủ sức vượt qua những trở ngại chính trị cũng như hiện thực hóa các mục tiêu của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.

Cũng theo ông Kim Min Seok, đảng cầm quyền cần trở thành một liên minh thực dụng mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển dân chủ nhằm bảo đảm thành công của chính phủ, chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo và duy trì nền tảng cầm quyền lâu dài.



Đề cập đến kết quả bầu cử địa phương và các cuộc bầu cử bổ sung vừa qua, ông Kim cho rằng những kết quả này là lời nhắc nhở về việc đảng cầm quyền cần phải đổi mới, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm trước cử tri. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phối hợp chặt chẽ giữa đảng và chính phủ, đồng thời mở rộng các chính sách thực dụng phục vụ đời sống người dân.



Giới quan sát nhận định việc ông Kim Min Seok rời cương vị thủ tướng để trở lại hoạt động đảng sẽ làm gia tăng sức nóng của cuộc đua lãnh đạo DP trong bối cảnh đảng cầm quyền đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quan trọng trong những năm tới.



Cùng ngày, Tổng thống Lee Jae Myung đề cử Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Han Seong Sook làm ứng cử viên thủ tướng mới. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seong Sook sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung và là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, sau bà Han Myeong Sook, người đảm nhiệm cương vị này giai đoạn 2006-2007.



Trong một thông báo, Văn phòng Tổng thống bày tỏ cảm kích đối với những đóng góp của ông Kim Min Seok trong vai trò thủ tướng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung. Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon Sik đánh giá cao những thành tựu mà chính phủ đạt được trong năm qua, gắn liền với vai trò lãnh đạo và điều hành của Thủ tướng Kim Min Seok.



Về đề cử Thủ tướng mới, ông Kang Hoon Sik cho biết Tổng thống Lee lựa chọn nữ Bộ trưởng Han Seong Sook do bà có kinh nghiệm phong phú trong cả khu vực công và tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ông đánh giá bà là người phù hợp để dẫn dắt Hàn Quốc trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thúc đẩy tăng trưởng mang tính bao trùm.

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh bà Han Seong Sook là hình mẫu lãnh đạo tiêu biểu khi khởi đầu sự nghiệp với vai trò nhân viên văn phòng thông thường trước khi vươn lên lãnh đạo một trong những doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu Hàn Quốc.

Trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, bà theo đuổi phương châm điều hành đề cao tốc độ, hiệu quả và thực tiễn, góp phần thúc đẩy xuất khẩu của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt mức cao kỷ lục, đồng thời tạo động lực mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp.



Bà Han Seong Sook, 59 tuổi, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ thông tin Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học nữ sinh Sookmyung, bà từng làm phóng viên công nghệ trước khi gia nhập cổng thông tin internet Empas.

Năm 2007, bà chuyển sang làm việc tại Naver và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao.

Năm 2017, bà trở thành nữ Giám đốc điều hành đầu tiên của Naver, dẫn dắt doanh nghiệp này mở rộng các lĩnh vực AI và dịch vụ số. Sau khi rời vị trí CEO năm 2022, bà phụ trách phát triển kinh doanh của Naver tại châu Âu, đồng thời giữ vai trò cố vấn doanh nghiệp và Chủ tịch Korea Internet Enterprise Association trước khi gia nhập nội các của Tổng thống Lee Jae Myung./.

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