World Cup 2026: DAZN thử nghiệm mô hình phát sóng mở tại Nhật Bản

Trong bối cảnh các nền tảng phát trực tuyến thể thao phải cân bằng giữa thương mại hóa và mở rộng khán giả, DAZN có trụ sở tại Anh đang tận dụng World Cup 2026 để thử nghiệm mô hình phát sóng “mở” tại Nhật Bản, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các gói trả phí.



Theo kế hoạch, DAZN sẽ phát trực tuyến tại Nhật Bản toàn bộ 104 trận đấu World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Dù nắm độc quyền phát sóng trực tuyến nhưng nền tảng này không áp dụng mô hình độc quyền truyền hình tuyệt đối mà phối hợp với các đài phát miễn phí.

Ông Yu Sasamoto, Giám đốc điều hành DAZN Nhật Bản và là người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng mở rộng khả năng tiếp cận là điều kiện để duy trì tăng trưởng thị trường thể thao. “Nếu không có nhiều người tiếp cận thể thao hơn, thị trường chắc chắn sẽ thu hẹp lại,” ông cho biết.



Theo thỏa thuận, NHK, Nippon Television và Fuji Television sẽ cùng phát sóng 59 trận đấu. Khán giả tại Nhật Bản vẫn có thể xem miễn phí các trận của đội tuyển quốc gia và nhiều trận đấu quan trọng.



Song song với phát sóng, DAZN cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng tương tác và mở rộng nguồn thu. Nền tảng giới thiệu công nghệ “Moment Booster” có thể tự động tạo video ngắn ngay khi xuất hiện tình huống như bàn thắng, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội X để tăng tính lan tỏa.

Các đoạn clip này sẽ được gắn quảng cáo ngắn, tạo mô hình doanh thu mới nhưng vẫn giữ trải nghiệm xem liền mạch. FIFA cũng đã áp dụng công nghệ tương tự cùng các định dạng quảng cáo mới như khung chữ L hiển thị cạnh màn hình.



Bên cạnh đó, DAZN cũng phát triển tính năng xem theo yêu cầu, cho phép chọn góc máy chiến thuật hoặc góc nhìn theo cầu thủ. Nền tảng dự kiến triển khai “datatainment” - kết hợp hình ảnh trực tiếp với dữ liệu thời gian thực như tốc độ sút, tốc độ chạy và quỹ đạo đường chuyền.



Ông Sasamoto cho biết xu hướng phát sóng thể thao đang chuyển từ biên tập truyền thống sang cá nhân hóa nội dung. “Người xem có thể yêu cầu nội dung họ muốn và AI sẽ tự tổng hợp trải nghiệm phù hợp.”



DAZN cũng hợp tác với FIFA+ xây dựng hệ sinh thái nội dung mở rộng gồm trận đấu, tin tức đa ngôn ngữ, tư liệu lịch sử và phim tài liệu.



Giới quan sát cho rằng Nhật Bản có thể trở thành phòng thí nghiệm cho mô hình phát sóng thể thao mới, nơi AI, nội dung miễn phí và thương mại hóa linh hoạt cùng định hình tương lai ngành truyền thông thể thao./.

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