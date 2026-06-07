World Cup 2026: Châu Phi mang khát vọng viết lại lịch sử bóng đá thế giới

Với số suất tham dự kỷ lục và sự tự tin ngày càng lớn, các đội tuyển châu Phi bước vào World Cup 2026 không chỉ để góp mặt, mà còn hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn chưa từng có tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.



Việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mở rộng World Cup lên 48 đội giúp châu Phi lần đầu có 10 đại diện góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Đây được xem là bước tiến quan trọng, phản ánh vị thế ngày càng tăng của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới.



Maroc tiếp tục là cái tên được chú ý sau kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2022, thành tích tốt nhất của một đội bóng châu Phi trong lịch sử giải đấu. “Những chú sư tử Atlas,” vì thế, được kỳ vọng tiếp tục duy trì hình ảnh một thế lực mới của bóng đá quốc tế.



Senegal cũng được đánh giá là ứng cử viên có khả năng tiến sâu nhờ đội hình giàu kinh nghiệm và nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Sadio Mané hay Kalidou Koulibaly. Giới chuyên môn cho rằng các đội bóng châu Phi hiện nay không còn là “ngựa ô,” mà đã trở thành đối thủ thực sự với bất kỳ đội tuyển nào.



World Cup 2026 cũng ghi nhận xu hướng gia tăng vai trò của các huấn luyện viên bản địa. Nhiều liên đoàn châu Phi đang trao cơ hội cho các nhà cầm quân trong nước, tiêu biểu như Emerse Faé tại Côte d’Ivoire hay Pedro Brito của Cape Verde.



Giải đấu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của CHDC Congo sau 52 năm vắng bóng, kể từ lần duy nhất tham dự vào năm 1974 dưới tên gọi Zaire. Đây được xem là một trong những câu chuyện giàu cảm hứng của bóng đá châu Phi.



Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng chuyên môn, người hâm mộ châu Phi vẫn đối mặt với không ít khó khăn về thủ tục nhập cảnh vào Bắc Mỹ. Trong bối cảnh đó, cộng đồng người gốc Phi tại Mỹ và Canada được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí sôi động trên các khán đài.



Giới quan sát nhận định World Cup 2026 có thể trở thành bước ngoặt của bóng đá châu Phi, với lực lượng ngày càng mạnh và sự trưởng thành rõ rệt qua từng giải đấu, mở ra cơ hội cạnh tranh sâu hơn tại sân chơi thế giới./.

World Cup 2026: 9 đội châu Phi giành vé trực tiếp, 1 đội tranh vé vớt Ngoài 9 đội nhất bảng giành quyền vào thẳng World Cup 2026, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong vòng loại sẽ tham dự vòng đấu tranh vé vớt (play-off) khu vực châu Phi tại Maroc.

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