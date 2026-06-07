Mãn nhãn tại Ngày hội trình diễn hàng không thường niên 2026 ở Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 6/6 đã chính thức diễn ra Ngày hội trình diễn hàng không thường niên của Bảo tàng Không quân Nam Phi (SAAF Museum Air Show 2026) tại Đơn vị Triển khai Di động SAAF (trước đây là Căn cứ Không quân Swartkop) ở Valhalla, thủ đô Pretoria.

Sự kiện năm nay có chủ đề “Trên đôi cánh đại bàng: Tôn vinh Phục vụ, Tự do và Đổi mới” nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ chiến sỹ không quân cũng như di sản khí tài đang được lưu giữ tại bảo tàng.

Trong ngày biểu diễn chính thức, sự kiện đã mang đến cho hàng vạn khán giả một “bữa tiệc thị giác” bùng nổ và nghẹt thở với các màn trình diễn phối hợp quy mô lớn giữa lực lượng không quân chiến đấu và các đơn vị hàng không dân dụng.

Tâm điểm của sự kiện là màn bay đội hình của các chiến đấu cơ phản lực Hawk đến từ Trường Hàng không Chiến đấu số 85, các pha nhào lộn nghệ thuật từ đội bay chuyên nghiệp Sling và đội hình máy bay cổ Harvards của đội biểu diễn "Flying Lions."

Bên cạnh đó, ngày hội còn phô diễn năng lực tác chiến cơ động và cứu hộ thực binh qua các màn bay biên đội của trực thăng vận tải hạng nặng Oryx, trực thăng Huey, cùng sự phối hợp của trực thăng A109 và dòng trực thăng cổ điển Alouette III.

Lực lượng không quân cũng thực hiện thành công nội dung thả quân và nhảy dù chuyên nghiệp từ máy bay vận tải hạng nhẹ C212 và máy bay Cessna C185.

Một trong những màn trình diễn độc đáo, mang tính giải trí cao và thu hút sự hiếu kỳ của công chúng là cuộc đua tốc độ kịch tính dưới mặt đất và trên không giữa một chiếc máy bay trực thăng tự xoay và siêu xe thể thao McLaren.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Lancelot Mathebula - Phó Tư lệnh Không quân Nam Phi - bày tỏ ấn tượng trước bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả có mặt tại sân bay quân sự Swartkop, đồng thời khẳng định đây là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa quân đội và công chúng.

Với lượng người tham dự thường niên thường xuyên đạt từ 40.000-60.000 người, ông khẳng định ngày hội không chỉ đơn thuần là hoạt động chào mừng di sản và tương lai của sức mạnh không quân - vũ trụ tại châu Phi, thúc đẩy kinh tế, du lịch vùng Gauteng, mà quan trọng hơn là còn hướng tới mục tiêu giáo dục.

Trước đó một ngày, Ban tổ chức đã thiết kế riêng một ngày định hướng nghề nghiệp hàng không dành cho học sinh từ lớp 8 – 12 theo tinh thần "tương lai của ngành hàng không phụ thuộc hoàn toàn vào đầu tư cho thế hệ trẻ".

Để chuẩn bị cho sự kiện chính, công tác diễn tập thực tế và kiểm tra an toàn kỹ thuật (Validation Day) đã được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt và kỹ lưỡng.

Ngoài ra, để quảng bá và hâm nóng bầu không khí cho ngày hội, sáng 3/6 đã diễn ra cuộc đua tốc độ độc đáo giữa đoàn tàu cao tốc Gautrain và trực thăng cổ điển Alouette III của Bảo tàng SAAF trên lộ trình từ ga Midrand đến ga Centurion, với chiến thắng suýt soát thuộc về đoàn tàu./.

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